La reflexió d'un filòsof sobre el malestar dels joves: "Les narratives que escolten són molt fosques"
L'ALTAVEU
- El filòsof Francesc Torralba defensa a L'altaveu la importància d'oferir "oportunitats" a les noves generacions
- Com gestionar la incertesa?
Davant la vaga de l'11 de novembre i les últimes manifestacions a França, el filòsof Francesc Torralba ha analitzat a L'altaveu de La 2Cat les causes i com empatitzar, especialment, amb el malestar dels joves. "L'horitzó que veuen és molt fosc", ha assegurat.
Si perds l'esperança, ja no et poses ni a actuar
"Les narratives que escolten són molt fosques: contractes precaris, habitatge dificilíssim, relacions molt líquides..." Amb aquesta reflexió, el també teòleg ha explicat que és important no perdre l'esperança "perquè si perds l'esperança, ja no et poses ni a actuar". I el que cal, precisament, és aprofitar la "força dinàmica" de l'esperança: "Si tu creus que és possible, et poses a treballar i et poses a estudiar i et poses en moviment."
Per exemple, l'Oriol, un estudiant, ha plantejat al filòsof les seves preocupacions de futur: "El que em preocupa del meu futur és no poder arribar a complir els meus somnis per l'estat del món." Per això, es plantegen "fer la vaga per lluitar contra tot el que està passant".
Gestionar la frustració
Una altra imatge d'aquestes setmanes han estat els aldarulls del passat 24 d'octubre a Barcelona. Sobre això, Torralba ha puntualitzat que "la indignació, la sensació de buit, la sensació de crisi i la sensació de parada molt sovint explota emocionalment i de manera agressiva; de manera vandàlica". Ara bé, cal deixar de banda aquells que "s'aprofiten sempre de la violència per extreure beneficis".
I és precisament quan un no veu clar el seu futur o no pot "complir els seus somnis" que, segons el filòsof, ve la frustració. I aquest sentiment pot acabar de manera destructiva "cremant contenidors, cremant semàfors i cremant aparadors". Però també hi ha una altra manera d'afrontar-ho, que és fent-se una pregunta de manera constructiva: "Com em puc implicar per canviar la societat?".
Les protestes a França
Torralba va ser a França i va conversar amb alguns dels participants de les protestes. "És una indignació que explota als carrers de manera molt violenta davant de no veure cap futur ni cap sortida", ha valorat. Quan hi ha una sortida, "hi ha un canal". Llavors és quan la indignació "s'aplana". El filòsof apunta precisament cap a aquesta direcció: "El que hem de fer és això, oferir oportunitats, oferir possibilitats perquè aquests somnis a poc a poc es facin realitat."