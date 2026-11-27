Hacer justicia por la muerte de Jana. Ese es el principal objetivo de Manuel y Curro en estos momentos. Desde que descubrieron que Leocadia es la verdadera asesina, prometieron trabajar juntos para conseguir vengar esta injusta muerte. Necesitaban un testigo: Trini, la dependienta de la Joyería Llop. Esta ha reconocido a la señora de Figueroa como culpable y, ahora, está en serio peligro. Por ello, los hermanos han decidido esconderla en la posada. Sin embargo, cuando Curro ha ido a visitar a la joven… ¡ha desaparecido! ¿Dónde está? Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa.

Trini, pieza clave en la investigación

Desde que Manuel y Curro descubrieron a la verdadera asesina de Jana, prometieron hacer justicia y vengar su muerte. ¡Leocadia tiene que pagar! Tras buscar cualquier pista que pudiera darles un hilo del que tirar, cayeron en la importancia de encontrar a un testigo: Trini. La dependienta de la Joyería Llop podría reconocer a Leocadia como “Mercedes del Amor”. ¡Y así fue!

Curro no tardó en acudir a la joyería y convencer a la muchacha para que les ayudara. Esta, aunque es consciente desde el primer momento del peligro que corre, necesita vengar la muerte de Esmeralda – compañera a la que hicieron desaparecer -. Trazaron un plan para llevar a Leocadia hasta la joyería. Sin embargo, esta logró librarse proponiendo a su hija acudir a otro establecimiento. No había otra opción: debían llevar a Trini a La Promesa. En cuanto las miradas de la dependienta y la señora de Figueroa se cruzaron, se disiparon todas las dudas: ¡ambas se han reconocido!

La desaparición

Trini, después de este incómodo reencuentro, no pudo ocultar su nerviosismo. Y no es para menos… ¡está en peligro! Curro, Manuel y Pía, conscientes de hasta dónde puede llegar Leocadia, decidieron llevar a la dependienta a la habitación secreta. Allí nadie podrá dar con ella, estaría a salvo hasta que encontraran otra solución. Sin embargo, el encierro ha comenzado a afectar mentalmente a Trini… ¡Necesita salir de allí!

Entendiendo la petición de Trini, Manuel y Curro decidieron hospedar a la joven en una posada. Lo cierto es que es un lugar mucho más acogedor, con ventanas para poder disfrutar de los rayos del sol cada día. Para evitar levantar cualquier sospecha, en esta ocasión, solo Curro podría visitar a la muchacha.

La Promesa La Promesa: Trini, oculta en la posada Lp_956_trini_posada Ver ahora

En una de estas citas, ha ocurrido lo inevitable: Curro ha entrado en la habitación de la posada y… ¡Trini no está! ¿Dónde se habrá metido? ¿Le habrá ocurrido algo grave? ¿Estará Leocadia detrás de esta desaparición? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.

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