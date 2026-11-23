Trini ya ha confirmado que Leocadia es la misma persona que Mercedes del amor, de las amenazas veladas que ha sufrido la joven y de que su suegra le haya preguntado por la Joyería Llop, Curro está preocupado por la integridad de la dependienta. Por eso, tanto él como Manuel acuerda protegerla. ¿Quieres saber cómo? Sigue leyendo que te contamos todo lo que ha pasado en el último episodio de La Promesa.

Manuel y Curro quieren proteger a Trini

Curro está preocupado y su hermano se da cuenta de ello. El joven ha tenido que volver a mentir a su mujer cuando le ha preguntado por qué la Joyería Llop regresa a sus vidas, y qué tiene que ver Trini en todo esto: "Todo le parecía sospechoso, y no me gusta nada mentirle". Manuel le reconoce lo fuerte que está siendo al ocultar algo tan grave a Ángela, pero le hace saber que todo este sufrimiento va a tener su recompensa en cuanto demuestren la culpabilidad de Leocadia.

"Pero para eso tenemos que actuar, no podemos quedarnos parados", le dice a su hermano pequeño. ¿Pero a qué se refiere con actuar? El heredero de los Luján está preocupado por Trini, no le gusta que se fuera tan nerviosa y cree que no pueden arriesgarse a que se eche atrás y no testifique a su favor. Una sensación que también comparte con Curro, pero este cree que hay algo que le da más miedo, que le pase algo a la joven: "Trini me dijo que Leocadia la amenazó de forma velada, y no me gusta nada".

Ambos recuerdan cuál fue el final de Esmeralda después de estar en La Promesa. "Es peligroso que Trini siga andando por ahí sola y trabaje en un local que Leocadia conoce tan bien. Podría peligrar su integridad", dice Curro, por eso los dos hermanos llegan a una conclusión.

Curro quiere ir a la Guardia Civil y denunciar todo, pero Manuel le pide prudencia, pues él cree que es demasiado pronto: "No me fío del cuartelillo de Luján. No me fío del nuevo sargento, lo que he oído de él no me da buena espina". El hijo mayor de don Alonso cuenta que ha pensado en ir a Puebla de Tera y ver a un amigo que puede asesorarlos legalmente. ¿Pero y Trini? Los dos toman la decisión de protegerla extremando todas las precauciones. "Yo me encargo de eso, tengo un plan", comenta Curro con determinación antes de despedirse de su hermano, que le confiesa que Julieta está al tanto de todo.

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Curro lleva a Trini a la habitación secreta

Y el plan de Curro no es otro que llevar a Trini a la habitación secreta. El joven guía a la dependienta por los pasadizos mientras le pide que confíe en él: "Es por su seguridad. Cuando lleguemos lo va a entender todo".

Los dos entran en el lugar oculto del palacio, pero Trini sigue intranquila y pregunta dónde están. "En el corazón de La Promesa", contesta Curro, aunque para ella más bien se trata de la boca del lobo. La joven no entiende nada, mientras el conde de Linaja le explica que es una habitación secreta y que la ha llevado para protegerla: "Después de lo que ocurrió con Esmeralda y las amenazas de Leocadia no podemos correr ningún riesgo. Mientras esté aquí nadie podrá encontrarla y nadie podrá hacerle daño". Sin embargo, la idea de permanecer allí encerrada no gusta a Trini, que pierde los nervios intentando escaparse.

La Promesa La Promesa - Curro lleva a Trini a la habitación secreta Y el plan de Curro no es otro que llevar a Trini a la habitación secreta: "Es por su seguridad. Cuando lleguemos lo va a entender todo". Ver ahora

Trini se quedará escondida en La Promesa

Curro le pide a la joven que se calme, pero ella solo piensa en salir de allí y se pone a gritar, algo que pone nervioso al conde de Linaja: "Escúcheme, tras esas paredes están las habitaciones y pasillos de La Promesa. Los muros son gruesos, pero como siga gritando, alguien podría escucharla".

Finalmente, Pía entra en la habitación y tranquiliza a Trini: "Calma, aquí está a salvo". Sin embargo, la joven no se fía de Curro y quiere salir de allí hasta que la doncella le explica que lo único que quieren es protegerla: "Debe quedarse aquí. No le vamos a obligamos, pero es más seguro, es lo que le conviene".

Trini quiere seguir marchándose, pues no se quiere quedar sola, pero Pía encuentra la solución: "Yo vendré esta noche y la paso con usted. Y vendremos siempre que podamos, cualquiera de los dos". Pero la joven no puede desaparecer, tiene un trabajo y teme perderlo, pero Curro inventará una excusa, y la tranquiliza haciéndole saber que no estará allí mucho tiempo, solo hasta que Manuel regrese de Puebla de Tera: "Mientras, aquí estará a salvo de Leocadia o de cualquiera que pueda enviar para hacerle daño".

¿Cuánto aguantará Trini en la habitación secreta? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa para descubrirlo!