Los sentimientos, por muy fuertes que sean, no siempre ganan la batalla. Es lo que ocurrió con María y Samuel, que tuvieron que renunciar a su amor. La doncella y Carlo se convirtieron en marido y mujer, a pesar de no estar enamorados. Se casaron en una boda íntima en La Promesa, oficiada por el propio Samuel. El cura todavía sufre por amor y ha terminado confesando a Petra uno de sus mayores secretos: ¡la boda de María y Carlo podría ser nula! Te contamos todos los detalles de este momento de ficción.

La boda de María y Carlo

Los sentimientos de María Fernández por Samuel no han hecho más que aumentar con el paso del tiempo, y es recíproco. La doncella ha intentado en numerosas ocasiones no sucumbir a la pasión, sin éxito. La situación no era fácil: ella estaba esperando una hija de Carlo. Este, por su parte, no ha tenido más remedio que aceptar los sentimientos de María. Sabe que su corazón pertenece a Samuel, a pesar de todo.

Sin embargo, la situación se complicó: una carta anónima que recibió Leocadia, cambió por completo sus vidas. María y Carlo debían casarse a la mayor brevedad posiblesi querían mantener a Janita – su hija – a su lado. “A Janita no la toca nadie, y yo voy a hacer lo que sea por protegerla”, aseguraba la doncella sin dudarlo.

Por esta razón, María Fernández y Carlo se vieron obligados a darse el ‘sí, quiero’ en una boda íntima celebrada en el patio de la zona de servicio. Samuel fue el encargado de oficiar el enlace y, nada más ver a la doncella, su mirada lo decía todo… Sin pronunciar ni una sola palabra, María y Samuel se despidieron de su amor para siempre.

El gran apoyo de Samuel

Tras el enlace, Samuel está totalmente destrozado. Es consciente de la complicada situación a la que se enfrentaban María y él, pero también sabe lo fuerte que es el amor que siente hacia la doncella. Ya no hay marcha atrás, una vez casada, no hay ni una mínima posibilidad de disfrutar de una vida juntos.

María y Carlo han dejado claro a Samuel que están a su lado, que puede contar con ellos para lo que necesite. Sin embargo, el cura se resiste, ellos deben continuar con su vida, cuidar de su familia. Lo cierto es que Petra está siendo un gran apoyo para Samuel. La señora Arcos conoce lo que ha ocurrido y está muy preocupada por él. Incluso ha llegado a hablar con los recién casados advirtiéndoles que Samuel no está atravesando su mejor momento. “Usted me importa y no podía permitir que María le siguiera haciendo daño, aunque fuera de manera involuntaria. Yo quería que se alejara de usted y que le dejara el tiempo que necesita para asumir la nueva situación”, ha confesado la señora Arcos.

La Promesa La Promesa: Petra, el apoyo de Samuel Samuelconsejo950 Ver ahora

La confesión del cura

Por mucho que Petra lo intente, no consigue que Samuel levante cabeza… Y ahora ha descubierto una nueva preocupación para el cura: tiene en su poder el certificado eclesiástico matrimonial de Carlo Castejón y María Fernández. “¿No debería haber enviado este documento?”, pregunta la señora Arcos. Y eso no es lo peor… “Debí informar al obispado de la boda y nunca lo hice. Cuando casé a Carlo y a María, oficié una boda de la que no hay registro en ningún sitio. Oficié una boda que no existe en los papeles”, confiesa Samuel. ¡La boda podría ser nula! ¿Descubrirán los recién casados lo ocurrido? ¿Conseguirán resolver la situación? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.

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