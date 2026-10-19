María y Carlo se dan el "sí, quiero" en la boda más triste de 'La Promesa'

En La Promesa vamos de una boda a otra, y ya estamos preguntándonos cuál será la siguiente. Claro que las dos últimas celebradas no tienen nada que ver la una con la otra. Mientras Curro y Ángela se casaban por amor y conscientes del paso que estaban dando en sus vidas, María y Carlo han sido obligados a darse el "sí, quiero" después de haber cancelado la que tenían en un primer momento prevista. ¿El motivo? La carta anónima que ha recibido Leocadia y por la que les ha ordenado casarse de inmediato en el patio del palacio en una ceremonia oficiada por Samuel. Esta ya es la boda más triste de la serie y en la que solo el lacayo y los invitados estaban felices con el acontecimiento. ¿Te lo has perdido? Te contamos todos los detalles del nuevo matrimonio.

María explica a Julieta por qué tiene que casarse

María ya lo ha decidido: finalmente se va a casar con Carlo después de conocer que puede perder a la pequeña Janita si no accede a la orden de doña Leocadia. Sin embargo, Julieta ve a la doncella triste y no muy convencida del paso que va a dar. Por eso, cuando le pregunta si está segura de lo que va hacer, Fernández le cuenta el anónimo que recibió la señora de Figueroa: "No pienso poner en riesgo a mi hija ni una mijita".

Julieta, por su parte, tiene una opinión: "¿Y si todo ha sido una estratagema de Leocadia para forzar que os caséis de una vez? Esa mujer es capaz de urdir algo así solamente porque vivís bajo su mismo techo en unas circunstancias de moralidad, digamos, cuestionables". Un pensamiento que ya tuvo María en su día pero su miedo a equivocarse le pesó más, por eso le pide a la mujer de Ciro que no interceda por ella: "No pienso arriesgarme, no si es mi hija la que paga el pato. A Janita no la toca nadie, y yo voy a hacer lo que sea por protegerla".

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La llegada al altar de María y sus miradas con Samuel

Ya por la noche, todos están preparados el patio de La Promesa cuando Samuel llega y se encuentra a Carlo hecho un manojo de nervios. Pero para su tranquilidad, María baja las escaleras con vestido que Martina y Julieta le han regalado, y del brazo del señor Pellicer. El párroco se queda embelesado al verla, y la joven responde también con una ojeada, como si los dos se estuvieran despidiendo de su amor con miradas.

La Promesa La Promesa - La llegada al altar de María y sus miradas con Samuel María baja las escaleras con vestido que Martina y Julieta le han regalado, y del brazo del señor Pellicer. El párroco se queda embelesado al verla. Ver ahora

María y Carlo se dan el "sí, quiero" en la boda más triste de La Promesa

"No sabemos qué va a ser de nosotros, y sin embargo eso no debería atormentarnos", ha comenzado Samuel su homilía, añadiendo que los caminos hacia los que nos manda Dios, si hay amor y voluntad, ahí hay que ir, pues ese es el lugar correcto, aprovechando su discurso para dejar un mensaje a María: "Cualquier sacrificio o renuncia merece la pena si se hace por aquellos a los que amamos con todo nuestro corazón". Y está claro que en el caso de la doncella, este paso lo hace por su hija Jana.

Así, llegado el momento de que la pareja manifestara su consentimiento, Carlo ha sido el primero en decir su juramento: "Te quiero a ti, María como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida".

Después ha sido el turno de María, que ha cogido nerviosa la alianza y mirando a Samuel. La doncella también ha prometido serle fiel, en la prosperidad y en la adversidad, y tras ponerle el anillo a su futuro marido, ha vuelto la mirada al sacerdote, incapaz de mirar a la pareja. Pero finalmente ha pronunciado unas dolorosas palabras: "Yo os declaro marido y mujer". María intentaba sonreír, aunque a Carlo le salía sola esa sonrisa, puesto que de los tres, él era el más feliz de que al fin se hubiera llevado a cabo la boda. La pareja ha sellado este momento con un tierno beso.

¿Cómo será a partir de ahora la vida en común del nuevo matrimonio de La Promesa? ¡No te pierdas los próximos capítulos de la serie para descubrirlo!