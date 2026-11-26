La amistad de Jacobo y Adriano se ha visto realmente perjudicada tras el romance secreto de Martina con el marido de su prima Catalina. Cada discusión que protagonizaban aumentaba el nivel de enfado en ambos hasta que… ¡han llegado a las manos! En mitad de una cena familiar, han acabado a puñetazo limpio dejando a los Luján consternados. Tras reflexionar sobre lo sucedido, parece que Jacobo y Adriano han llegado a un entendimiento. ¿Será la reconciliación definitiva? Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa.

La gran pelea

Jacobo y Adriano eran muy buenos amigos. Y es correcto: eran. Tras la inesperada marcha de Catalina, Martina y Adriano se acercaron más que nunca. Y, sin esperarlo, comenzaron a surgir los sentimientos entre ellos. ¡Se acabaron enamorando!Jacobo, que era el prometido de Martina, acabó descubriendo esta traición. Lógicamente, la amistad de Jacobo y Adriano se resquebrajó por este motivo.

Vivían en un tira y afloja constante. Finalmente, protagonizaron una de las peleas más violentas que se han vivido en La Promesa. En mitad de una cena familiar, comenzaron a discutir y, sin poder controlar su rabia, acabaron a puñetazo limpio en mitad del comedor. Y no solo eso: ante las atónitas miradas de la familia Luján. Afortunadamente, Alonso consiguió frenar los impulsos de los muchachos.

Firman la paz, ¿definitiva?

Después de este bochornoso momento, Jacobo y Adriano han recapacitado. Se han reunido a solas para hablar sobre lo ocurrido, sin saber que Martina está escuchando toda la conversación, escondida detrás de la puerta. El que fue prometido de Martina ha comenzado: “Adriano, no nos queda otra que entendernos”. “Por Martina”, añade Adriano. Son conscientes de la complicada situación que están atravesando, pero también de la importancia de encontrar una solución.

“Quería pedirte disculpas por haber iniciado la pelea y haberte dado aquel puñetazo”, asegura Adriano. Jacobo, por su parte, también reconoce sus fallos: “Fui yo quien te provocó y no fue una cosa del momento, fue una reacción que llevaba un tiempo ganándome”. Ninguno supo contener la rabia durante esa cena, pero ahora ambos se hacen responsables.

Martina es la principal razón por la que los muchachos han iniciado este acercamiento. “Por Martina, creo que tenemos que comportarnos a partir de ahora. Es una bonita forma de demostrar nuestro arrepentimiento. ¿Borrón y cuenta nueva?”, propone Adriano.

¡Parece que se están entendiendo! ¿Será la reconciliación definitiva para ambos? ¿Descubrirán en el resto del palacio la verdadera razón por la que pelearon? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.

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