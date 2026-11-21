Los años de la transición es una miniserie documental que relata una de las etapas históricas más decisivas del siglo XX para la sociedad española: los siete años que transcurren desde la muerte de Franco en 1975 hasta la llegada del poder del PSOE en 1982. La docuserie recupera las imágenes del Archivo RTVE, de Filmoteca Española y de la prensa de la época para revivir los momentos clave de aquellos años. A sus dos episodios se suman otros dos reportajes con el contexto y el análisis aportados por historiadores y periodistas.

Episodio 1: Los años de la transición. Parte I

La muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 marca el comienzo de una profunda transformación política en España. Con Juan Carlos I como rey y, posteriormente, Adolfo Suárez al frente del Gobierno, el país asume un proceso de cambio. El nuevo sistema político deberá hacer frente tanto a la resistencia de los sectores más conservadores como a las demandas de una ciudadanía que exige democracia, justicia y libertad. Las elecciones generales del 15 de junio de 1977, las primeras democráticas desde la Guerra Civil, abren la puerta a una nueva etapa en la historia de España.

Los años de la transición Los años de la transición - Episodio 1 - Los años de la transición. Parte I Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, el dilema de la sucesión y el vacío de poder dan lugar a un periodo de incertidumbre en España. rtve play

Episodio 2: Los años de la transición. Parte II

Tras las elecciones de 1977, España afronta una nueva fase de la Transición. La consolidación de las instituciones democráticas y las demandas de una sociedad que aspira a conquistar nuevos derechos marcan este periodo. Las reivindicaciones de la ciudadanía conviven con una profunda crisis económica, el terrorismo, la conflictividad en las calles y las amenazas contra el Gobierno, en un contexto de inestabilidad que pone a prueba la continuidad del proceso democrático. El golpe de Estado del 23-F de 1981 será un punto de inflexión para el nuevo sistema político español. Un año después, la victoria electoral del PSOE en 1982 culminará en España el proceso de transformación iniciado tras la muerte de Franco.

Los años de la transición Los años de la transición - Episodio 2 - Los años de la transición. Parte II En 1977 las primeras elecciones libres tras cuatro décadas de dictadura, inician la lucha de la ciudadanía por conquistar las libertades democráticas rtve play

Episodio 3. La mirada de los historiadores. Parte I

El primero de los dos reportajes que completan la emisión de la miniserie documental. Este formato ofrece un recorrido de la mano de un amplio elenco de historiadores españoles e internacionales de reconocido prestigio. Entre sus participantes destacan figuras tan relevantes como Carme Molinero, Xavier Casals, Miguel Martorell, Joan B. Culla, Tom Burns, Juan Pablo Fusi, Duncan Wheeler, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Gurutz Jáuregui, Aránzazu Sarría, Abdón Mateos, Pere Ysàs, Xavier Domènech, José Luis Martín Ramos, Xosé María Núñez Seixas, Juan Francisco Fuentes, Elena Martínez, y Jesús Palacios.

Los años de la transición Los años de la transición - Episodio 3 - La mirada de los historiadores. Parte I Los historiadores analizan los años efervescentes de la Transición en los que el cambio era imposible de evitar pero muy difícil de consensuar. rtve play

¿Por qué tienes que ver Los años de la transición?

Para comprender el presente siempre hay que conocer nuestro pasado. 'Los años de la transición' recupera, a través de imágenes históricas y el análisis de reconocidos historiadores y periodistas, los acontecimientos y protagonistas que marcaron los siete años decisivos que cambiaron el rumbo de nuestro país. Una oportunidad para revivir nuestra historia reciente y comprender cómo se construyó la España de hoy gratis y desde cualquier dispositivo electrónico.