Su extraordinario dominio del mar convirtió a Álvaro de Bazán en el arma secreta de la Monarquía Hispánica: una mente brillante para la táctica y la estrategia naval.

Nacido en Granada en 1526, en el seno de una familia de larga tradición castrense por vía paterna, supo leer como nadie cada escenario bélico para anticiparse al enemigo con ataques rápidos y sorpresivos. Dominó el Mediterráneo a bordo de galeras y el Atlántico, donde sacó todo el provecho al galeón ibérico, que él mismo contribuyó a diseñar y mejorar.

Las cuñas de RNE VÍDEO | Avance de "Álvaro de Bazán, el almirante de las victorias" Ver ahora

Su hoja de servicios habla por sí sola: no perdió ninguno del medio centenar de enfrentamientos en los que participó. Además, siempre contó con el favor de sus subordinados: era un "padre de los soldados", como lo describió Miguel de Cervantes después de coincidir con él en Lepanto en 1571. Esa victoria de la Liga Santa ante las temidas fuerzas del Imperio otomano, previamente derrotadas gracias a Bazán en Malta, resultó decisiva para frenar el avance turco.

La batalla de Lepanto, en una pintura del siglo XVI.National Maritime Museum (Londres)

También ejecutó exitosas acciones contra la piratería, de protección de la Flota de Indias y de socorro en las plazas norteafricanas de Ceuta y Tánger. Dos de sus éxitos más recordados tuvieron como escenario el archipiélago de las Azores, donde se concentraban –con apoyo francés e inglés– los contrarios a la incorporación de Portugal a la Corona hispánica tras la muerte del rey Sebastián I. En aguas de la isla Terceira el almirante granadino ganó el primer combate de galeones en mar abierto de la historia y, en sus playas, protagonizó un desembarco que sentó las bases de la doctrina anfibia española e inspiró operaciones como las llevadas a cabo en Alhucemas o Normandía en el siglo XX.

Maqueta del galeón San Martín, nave capitana de Álvaro de Bazán en la batalla de las Azores, expuesta en el Museo Naval de Madrid.RTVE

Contagiado de tifus mientras atendía a miembros enfermos de su tripulación, falleció en Lisboa en 1588. Estaba preparando la invasión de Inglaterra; una empresa que, desviada de su diseño original y al mando del duque de Medina Sidonia, terminaría en el conocido desastre de la Gran Armada.

En sus más de cuatro décadas de carrera militar, Bazán ostentó cargos como Capitán General de las Galeras de Nápoles o Capitán General de la Mar Océana. En reconocimiento a su eficacia y entrega, Felipe II también le concedió el marquesado de Santa Cruz, título con el que ennobleció su fastuosa casa señorial en la localidad manchega de Viso del Marqués, un palacio de estilo genovés decorado con motivos mitológicos y representaciones de las batallas que enfrentó su dueño.

Los expertos en historia naval del siglo XVI Guillermo Nicieza, Magdalena de Pazzis Pi, Martín Hernández-Palacios y Mía Rodríguez-Salgado, durante la grabación de este documental sonoro.RTVE

El documental sonoro "Álvaro de Bazán, el almirante de las victorias", con guion de Álvaro Soto y realización de Mayca Aguilera, conmemora el quinto centenario del navegante. Para reconstruir su biografía desde los últimos años de reinado de Carlos V, participan Magdalena de Pazzis Pi Corrales, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense y autora del libro Tercios del mar: historia de la primera infantería de Marina española; Mía Rodríguez-Salgado, catedrática de Historia Internacional de la London School of Economics; y los investigadores Guillermo Nicieza Forcelledo, autor de Álvaro de Bazán, el invicto, y Martín Hernández-Palacios, autor de Álvaro de Bazán, el mejor marino de Felipe II.

Su legado y valor simbólico actual para la Armada lo detallan el vicealmirante Enrique Torres Piñeyro, director del Instituto de Historia y Cultura Naval; el capitán de navío Joaquín Vegara Jiménez, director del Archivo Histórico de la Armada; y el alférez de navío Juan Mestre Arispón, responsable del archivo museo ubicado en el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz. El programa recorre ese emblemático inmueble y recoge las huellas de Bazán en el Museo Naval de Madrid con la ayuda de sus guías: Andrés Pisa y Asunción Sordo.

Enrique Torres Piñeyro, Asunción Sordo, Joaquín Vegara, Andrés Pisa y Juan Mestre.RTVE

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