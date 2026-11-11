¿Por qué triunfa el odio en las redes sociales? ¿Hasta qué punto es un fenómeno espontáneo y no coordinado desde las sombras? Es lo que tratan de averiguar los investigadores de Hatemedia, un proyecto impulsado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) que lleva analizados más de 20 millones de datos de redes sociales como X y TikTok desde 2022.

Su responsable, el catedrático de Ciencias Sociales Elías Said-Hung, ha subrayado en El último tren que casi el 90% de los mensajes de odio siguen publicados en las redes sociales tres años después. Además, señala que una amenaza de muerte en una red social tiene la misma probabilidad de ser eliminada que un insulto.

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Premio a las "cuentas kamikaze"

Otra de las cosas que ha podido confirmar este grupo de investigación interdisciplinar, en el que participan sociólogos, comunicadores o matemáticos, es que detrás de muchos de esos mensajes de odio existen patrones de coordinación y "cuentas kamikaze" altamente polarizadoras que son premiadas por las redes sociales, cuyos algoritmos potencian la viralización de los contenidos más polémicos.

"Es muy difícil que 50 parejas bailen y hagan los mismos pasos sincrónicamente, eso no sucede ni en Broadway", ironiza Said-Hung, que destaca que en muchas ocasiones esta dinámica proviene de espacios totalmente ajenos a los debates: "Nosotros hemos identificado campañas de odio y de polarización desde Indonesia, Malasia y Filipinas".

Alianza con la desinformación

El estudio también revela que en los mensajes de odio se utiliza un lenguaje muy sencillo, equivalente al nivel cognitivo de un niño de 11 o 12 años, suelen predominar en ellos las emociones de la tristeza y el miedo por encima de la ira y van dirigidos principalmente contra medios de comunicación, periodistas y políticos, que son utilizados como "puentes".

"Yo me meto con la mujer que ejerce la política no por su ejercicio de la política, sino para aprovechar su rol, objetivar a la mujer e ir contra la figura de la mujer", explica Said-Hung, que pone así de relieve la estrecha relación entre desinformación y odio. "Si la desinformación es la granada, el odio es el detonador", sentencia.

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Contrastar, contrastar, contrastar

¿Qué puede hacer ante esta realidad el ciudadano, que se siente cada vez más indefenso? "Contrastar, contrastar, contrastar", responde el investigador, que lamenta que solo uno de cada diez usuarios actúa como upstander, es decir, planta cara al odiador.

Para contrarrestar esta vulnerabilidad, Said-Hung propone tres medidas: la aplicación íntegra de la Ley de Servicios Digitales, el apagado de los algoritmos en momentos de crisis, lo que se conoce como throttling, y la formación del profesorado en competencias digitales que le permitan una "correcta gestión de la diversidad y la inclusión como mecanismo de lucha contra el odio".