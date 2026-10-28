70 años de TVE: 10 series de la Historia de la televisión que marcaron nuestras vidas

Televisión Española lleva 70 años formando parte de nuestra historia. Un 28 de octubre de 1956 tuvieron lugar las primeras emisiones de televisión en España. Desde entonces, programas de todo tipo, concursos, talents shows o late night han formado parte de nuestro día a día. En el caso de las ficciones seriadas, nos mantenían sentados en el sofá esperando qué iba a suceder con los personajes que aparecían en ellas, y aunque 70 años después las consumimos de manera distinta, algunas nos han hecho pasar miedo, y otras llorar, pero también reír e incluso aprender Historia con ellas.

RTVE Play ha lanzado recientemente el canal temático RTVE 70 años, donde se pueden disfrutar de muchas de estas ficciones. ¿Cuáles son las series que han marcado tu vida? ¡Nosotros te proponemos 10 que han marcado la Historia de TVE! ¡No te las pierdas! Las tienes todas disponibles en la plataforma.

1. Historias para no dormir (1966 - 1982)

Es una de las primeras series de TVE creada por Chicho Ibáñez Serrador. Se tratan de 29 adaptaciones de obras literarias de terror, misterio, fantásticas y psicológicas, basadas las mayoría de ellas en escritores como Edgar Allan Poe. La gran parte de los capítulos son presentados por el guionista, director y realizador. La serie completa de Historias para no dormir, la que se emitió entre 1966 y 1982, está disponible en RTVE Play.

Historias para no dormir (1966-1982) Historias para no dormir - El cumpleaños Un hombre se despierta el día de su 50 cumpleaños. Comienza para él una nueva existencia que acabará con la rutina en la que vive. rtve play

2. Crónicas de un pueblo (1971 - 1974)

Serie de 112 capítulos que permaneció durante 3 años en emisión. Es un ejemplo de costumbrismo neorrealista, que narraba la vida cotidiana y los problemas de un pueblo de Castilla, Puebla Nueva del Rey Sancho, aldea ficticia,los principales personajes eran el alcalde, el cura, el cabo de la Guardia Civil y el maestro. Disfruta de todos los episodios de Crónicas de un pueblo en RTVE Play.

Crónicas de un pueblo Crónicas de un pueblo - El pequeño dinamitero rtve play

3. Curro Jiménez (1976 - 1978)

Una de las series más emblemáticas de TVE es Curro Jiménez. Protagonizada por Sancho Gracia, a lo largo de sus 52 episodios, la serie cuenta las vicisitudes de Francisco Jiménez, barquero de Cantillana, un hombre que ha matado a varias personas del pueblo en el que vive por defender sus derechos personales. Tras estos acontecimientos decide cambiar su modo de vida y pasarse al campo de los bandoleros, en donde se hace cabecilla de una banda bajo el nombre de Curro Jiménez.

Curro Jiménez está ambientada en el siglo XIX, y la acción se desarrolla en la serranía de Ronda, en Málaga, con el bandolerismo andaluz como protagonista. Con persecuciones por parte de la justicia, con gestos de un bandolero bondadoso, una guerrilla contra los franceses, historias de amor, de valor y de nobleza donde incluso el humor tiene su espacio.

Curro Jiménez Curro Jiménez - Episodio 1: El barquero de Cantillana Francisco Jiménez, barquero de Cantillana, mata a varias personas del pueblo donde vive en defensa de sus derechos personales y pasa a ser un bandolero rtve play

4. Fortunata y Jacinta (1980)

Basada en el libro de Benito Pérez Galdós, TVE llevó a la televisión Fortunata y Jacinta en 10 capítulos. Después del viaje de novios, Jacinta empieza a colaborar en obras benéficas, a inquietarse por la falta de embarazo y a aprender a sufrir. Mientras, Fortunata conoce a un joven llamado Rubín con el que al cabo de un tiempo se casa. Juan y Fortunata se vuelven a encontrar y ella es expulsada de la casa de los Rubín.

Fortunata y Jacinta Fortunata y Jacinta - Capítulo 1 rtve play

5. Verano azul (1981)

Hace 45 años que conocimos durante 19 episodios a Bea, Desi, Javi, Quique, 'Piraña' y Tito, una pandilla que veranea con sus padres en Nerja, un pueblo de la costa del Sol. Allí conocen a Pancho, un chico del pueblo, repartidor de leche, a Julia, una pintora y a Chanquete, un viejo pescador. En el primer capítulo de la serie todos ellos se conocen en una situación difícil de la que surgirá una amistad que hará de ese verano el más importante de sus vidas. Verano azul marcó a todos en 1981, pero ha continuado haciéndolo con las generaciones siguientes.

Verano azul Verano azul - Episodio 1: El encuentro Javi, Tito, Quique, Bea, Desi y Piraña son una pandilla de chicos que veranean con sus padres en un pueblo costero. rtve play

6. Anillos de oro (1983)

Anillos de oro pretendía durante sus 13 episodios ser un reflejo de la realidad social de la España de los 80. La serie, estrenada en Televisión española el 7 de octubre de 1983, se escribió y rodó poco después de que en España se aprobase una reforma del Código Civil por la cual se introducía en la legislación del país la figura del divorcio. Se abordan también otras cuestiones delicadas en el momento como el adulterio, la homosexualidad o el aborto.

Anillos de oro Anillos de oro - Capítulo 1: Cuestión de principios rtve play

7. Cuéntame cómo pasó (2001 - 2023)

Es la serie con más temporadas de la Historia de la televisión en España: 21. A lo de sus 413 episodios, Cuéntame cómo pasó narra la cómo los Alcántara, que emigraron a Madrid desde su pueblo natal en la Mancha, Sagrillas, en los años 50, se enfrentan a los acontecimientos más importantes de la historia reciente de nuestro país con las aventuras de sus hijos Tony, Inés, Carlitos y María. Antonio, el padre, trabaja como bedel en el Ministerio de Agricultura en las mañanas y por las tardes en una imprenta, pero él quiere aspirar a algo más.

Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T1 - Episodio 1: El retorno del fugitivo La familia Alcántara ha comprado su primer televisor y esperan ansiosos la llegada del aparato. A Inés le han traído unas pastillas anticonceptivas. rtve play

8. Ana y los 7 (2002 - 2005)

La serie narra a lo largo de 91 episodios un "cuento real": la vida y las ilusiones de Ana, una joven showgirl en un club de striptease, que sueña con triunfar en el mundo del espectáculo. Ana pasó su infancia en un orfanato y su anhelo más íntimo es formar una familia. Tiene un novio, Tony, que parece quererla pero que es un caradura bastante inútil, pero por una casualidad, cae en casa de Fernando, un banquero viudo y con siete hijos, donde la confunden con la nueva niñera. A Ana le gusta la idea y decide quedarse con el puesto. La nueva niñera llenará de vida e ilusión el silencio de esta familia numerosa, aunque por las noches continuará trabajando en el show, manteniendo en secreto una doble vida. La serie completa de Ana y los 7 se puede ver en RTVE Play y ahora también los lunes por la noche en el canal 24 horas de plataforma, RTVE 70 años.

Ana y los siete Ana y los siete - Temporada 1 - Episodio 1: Así comenzó todo Ana es una joven que trabaja como bailarina en un local de striptease, el club Chicago. rtve play

9. Amar en tiempos revueltos (2005 - 2012)

Es la serie con más capítulos emitidos en televisión: 1707, más 8 especiales. Amar en tiempos revueltos nos traslada directamente a los años de la Guerra Civil Española y a los años de la dictadura franquista. Se trata de una serie diaria, actualmente en su sexta temporada, protagonizada por un gran elenco en el que se entremezclan actores jóvenes con grandes nombres de la interpretación de nuestro país. Retrata con una fidelidad extraordinaria y con gran atención al detalle cuál fue la situación personal y social de las personas que vivieron y sufrieron las consecuencias de la guerra.

10. El Ministerio del Tiempo (2015 - 2020)

El Ministerio del Tiempo es una serie que no podía faltar en esta lista. Su movimiento transmedia llegó a miles de ministéricos que no paran de pedir el regreso de la ficción en la que una institución gubernamental autónoma y secreta que depende directamente de Presidencia de Gobierno intenta salvar la Historia.

Sólo reyes, presidentes y un número exclusivo de personas saben de él. El paso hacia otras épocas se realiza a través de puertas vigiladas por las Patrullas del Ministerio. Su objetivo: detectar e impedir que cualquier intruso del pasado llegue a nuestro presente -o viceversa- con el fin de utilizar la Historia para su beneficio. Para ello las Patrullas tendrán que viajar al pasado y evitar que lo logren. Su misión: luchar para que el pasado no cambie, lo que supondría que nuestro presente no sea el que es.

El Ministerio del Tiempo El Ministerio del Tiempo - Temporada 1 - Episodio 1: El tiempo es el que es Para evitar que los franceses cambien la Historia, tal y como la conocemos, el Ministerio envía una misión a una patrulla formada por nuevos miembros rtve play

¿Te has quedado con ganas de más? Puedes disfrutar de toda una colección de series míticas en TVE en esta colección de RTVE Play.