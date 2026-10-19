¿Cuáles son para ti las noticias más destacadas de los últimos 70 años de Televisión Española?

Setenta años nos separan de aquel instante mágico en una tenue luz convirtió a la televisión en el verdadero corazón de los hogares españoles. Alrededor de esa pequeña pantalla, con el fascinandote parpadeo del blanco y negro que luego paso al color, nació una memoria colectiva tejida de voces, imágenes y emociones que cambiaron para siempre nuestra manera de mirar el mundo y comunicarnos. Este mes de octubre, RTVE rinde homenaje a siete décadas de una historia viva que forma parte de lo que somos: una aventura única que comenzó el 28 de cotubre de 1956 con la inolvidable primera emisión de Televisión Española.

Desde entonces, los Servicios Informativos de la cadena pública han informado día y noche de la última hora en todas las áreas: nacional, internacional, sociedad, economía, cultura y deportes. Con motivo de este aniversario, RTVE Noticias ha lanzado la encuesta "¿Cuáles son para ti las noticias más destacadas de los últimos 70 años?" en la plataforma RTVE Participa. Abierta desde la semana pasada, en ella puedes seleccionar hasta un máximo de tres respuestas. Por el momento, tres noticias van en cabeza.

Muere Franco y comienza la transición (1975) El 20 de noviembre de 1975, Carlos Arias Navarro anunció por televisión la muerte de Francisco Franco con la frase: "Españoles, Franco ha muerto". Este acontecimiento puso fin a casi 40 años de dictadura e inició la Transición española, liderada por el rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez, quienes impulsaron la Ley para la Reforma Política para desmontar el régimen desde la legalidad. Durante este proceso se legalizaron los partidos políticos y sindicatos, se celebraron las primeras elecciones democráticas en 1977 y se firmaron los Pactos de la Moncloa para estabilizar la economía. La Transición culminó el 6 de diciembre de 1978 con la aprobación en referéndum de la Constitución española, que estableció una monarquía parlamentaria basada en el pluralismo político, las libertades individuales y el Estado de derecho. 07.06 min "Españoles... Franco ha muerto"

La pandemia de covid-19 paraliza el mundo (2020) La pandemia de COVID-19 provocó una crisis global sin precedentes que alteró todos los aspectos de la vida cotidiana. Ante la rápida propagación del virus y el riesgo de colapso de los sistemas sanitarios, muchos países implantaron confinamientos estrictos, medidas de distanciamiento social y cierres de fronteras, colegios y comercios no esenciales. A pesar del enorme impacto social y del aislamiento generalizado, esta etapa aceleró la transformación digital en todo el mundo. Las instituciones educativas y las empresas adoptaron rápidamente la educación virtual y el teletrabajo para mantener su actividad. Al mismo tiempo, la comunidad científica internacional realizó un esfuerzo sin precedentes para desarrollar vacunas en tiempo récord, facilitando la reapertura progresiva y la adaptación a una nueva realidad pospandemia. 01h 16 min Especial informativo: 'La pandemia que paró el mundo"

Atentando del 11-S en Estados Unidos (2001) El 11 de septiembre de 2001, diecinueve terroristas del grupo yihadista Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos y llevaron a cabo una serie de atentados que conmocionaron al mundo. Los ataques tenían como objetivo provocar una destrucción masiva al estrellar los aviones contra edificios emblemáticos del país. Los atentados causaron cerca de 3.000 muertos y alrededor de 25.000 heridos, convirtiéndose en los ataques terroristas más mortíferos de la historia. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia contemporánea y dio comienzo a una nueva etapa caracterizada por el refuerzo de la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo. 16.11 min Especial '25 años del 11S' en el Telediario