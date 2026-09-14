Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 14 al 18 de septiembre

Septiembre avanza con nuevas citas deportivas en el calendario. Con el fin de la Vuelta Ciclista a España y el Mundial de baloncesto femenino disputado en Alemania, los ojos se vuelven ahora a las competiciones locales. Esta temporada, RTVE retransmitirá gratis y en directo, el encuentro más destacado de cada jornada de la Liga Asobal de balonmano masculino, así como otros de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino. En fútbol sala, el acuerdo incluye la emisión gratis de un partido de laLiga Liga Prime Futsal de fútbol sala masculino cada sábado y otro de la Primera Iberdrola de fútbol sala femenino. Por último, cuatro encuentros de cada jornada de la Liga F Moeve de fútbol femenino se emitirán gratis y en abierto tanto en Teledeporte como en RTVE Play, donde los podrás disfrutar también bajo demanda.

AFP7 via Europa PressEuropa Press

El grueso de los encuentros tendrá lugar el fin de semana, pero de lunes a viernes no cesan las citas deportivas. Durante esta semana, el foco volverá a estar en Ottawa (Canadá), donde se está disputando la Copa del Mundo de baloncesto en silla de ruedas tanto masculino como femenino. Con el cuadro masculino, el lunes 14 de septiembre arrancan las fases eliminatorias, con la disputa de los octavos de final. La femenina, por su parte, disputará en la madrugada del domingo al lunes y en la madrugada del martes al miércoles sus últimos encuentros de la primera fase, contra China y Australia, respectivamente.

Clasificadas para los octavos de final del Mundial Sub-20 está ya la selección española femenina de fútbol, que busca reeditar en Polonia el título conseguido en Costa Rica hace cuatro años. El conjunto de David Aznar espera en los octavos a su rival, después de la contundencia mostrada en la primera ronda, incluyendo el 11-0 firmado ante Nueva Caledonia.

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