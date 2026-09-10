Hora y dónde ver la tercera jornada de la Liga F de fútbol femenino gratis en TV

La Liga F sigue adelante con la disputa este fin de semana de la tercera jornada de Liga. Teledeporte y RTVE Play emitirán en directo y de forma gratuita cuatro encuentros. La jornada se abrirá con el Deportivo Abanca – Real Madrid CF del viernes 11 de septiembre, mientras que el sábado 12 de septiembre se emite el Athletic Club de Bilbao – RCD Espanyol. El domingo 13 de septiembre, la jornada concluye con el Deportivo Alavés – Granada CF y el SD Eibar – FC Badalona Women.

Después de dos jornadas se mantiene el dominio incontestable del FC Barcelona, con pleno de victorias (ante Costa Adeje Tenerife y Sevilla) y con nueve goles en su cuenta, por ninguno en contra, y con Claudia Pina como máxima goleadora del conjunto blaugrana, con dos tantos, y con Caroline Graham Hansen liderando la tabla de asistencias, con un doblete en el primer encuentro. La tercera jornada el potencial del equipo en esta campaña se pone a prueba en un duelo contra uno de sus rivales directos: el Atlético de Madrid.

Las jugadoras del Barcelona, en el partido contra Costa AdejeGetty

Solo el Madrid CFF y el Athletic Club siguen el ritmo al conjunto de Pere Romeu, también con seis puntos en su casillero. El conjunto madrileño ha ganado a Granada y Valencia en el arranque liguero y tiene por delante en esta jornada una importante cita contra el Sevilla, en la zona media-baja de la tabla. En cuanto al Athletic Club, recibirá en su casa al RCD Espanyol, con el casillero todavía por estrenar.

El Real Madrid busca recuperar sensaciones contra el Deportivo Abanca Tras su estreno con victoria (y con polémica) contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid CF no logró encontrar puerta ante el Eibar en la segunda jornada. El equipo de Pau Quesada tiene la opción de seguir sumando ante el Deportivo Abanca, de A Coruña, que cayó por la mínima ante el Sevilla y no pasó del empate a 0 en Tenerife, en la segunda jornada. La cita liguera enfrentará el domingo al Deportivo Alavés contra el Granada, que logró sus primeros puntos dando la sorpresa contra la Real Sociedad en el último encuentro de la segunda jornada, logrando el 3-2 definitivo con gol en la segunda parte de Iris Ashley. Las recién ascendidas del Deportivo Alavés, por su parte, celebraron su regreso a la máxima categoría con una victoria por 2-0 ante el Valencia, actuales colistas de la clasificación. Contra el Atlético de Madrid, firmaron su primera derrota, lo que las coloca en la zona media de la tabla. La 3º Jornada se cierra con el Eibar – FC Badalona Women. El conjunto vasco resistió el embate del Real Madrid en el segundo encuentro liguero, manteniendo a cero su portería, y logró los tres puntos en la jornada inaugural, con un gol en el minuto 90 de Alimata Bélem. En cuanto al Badalona, si bien empezaron marcando contra el Athletic, las leonas remontaron el encuentro sellando un 3-1 final. Ante el Espanyol, en la segunda jornada, sumó sus primeros tres puntos, ganando por la mínima.