¿Cómo se hacen las menorquinas?

En nuestra ruta por los oficios desconocidos de nuestro país, esta vez toda pararse en la isla de Menorca para conocer el proceso de fabricación de las famosas menorquinas. Para ello, Raúl Portero ha visitado el taller de un matrimonio de artesanos que lleva más de tres décadas dedicándose a su fabricación.

Así se hace esta joya del verano

Las menorquinas, también llamadas abarcas, han sido el objeto de su taller desde hace casi 40 años. Por eso, Magdalena y Joan ya son todos unos expertos en la materia y guiar a Raúl en esta nueva andadura no les ha parecido nada complicado.

El primer paso es cortar las piezas de material que darán forma al calzado. Una vez tengamos todas las piezas necesarias, se aplicará cola y encararán de forma precisa sobre una base de trabajo. Después se preparan las tiras de material dándoles unos golpecitos, para después coser los cortes.

El siguiente paso sería unir las piezas centrales. Para ello, tras ser cortadas, encoladas, aparadas y cosidas, la pala y la plantilla se unen minuciosamente para asegurar que queden perfectamente integradas en una sola pieza.

El resultado final es un calzado resistente, de calidad y a la moda. Raúl ha conseguido su par de menorquinas y una clase magistral de esta tradición artesanal.