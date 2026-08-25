Así es la historia de Mariano: el hombre capaz de retratar el mundo rural a través del corcho

Isabel Rubio nos lleva hasta Huelva para conocer la bonita historia de Mariano, un hombre que, a sus 80 años, todavía tiene energía para coger la corteza de los árboles y modelarla para crear preciosas figuras de corcho. Su historia se moldea como sus muñecos y esta tarde nos la han contado en Aquí la Tierra.

Un artesano como los de antes Mariano sube cada día al monte a recolectar el corcho porque considera que seguir trabajando hace que se mantenga activo y en buenas condiciones. Por eso, el proceso comienza en el monte, donde Mariano le quita la corteza a un alcornoque para utilizarla como materia prima. Para crear sus preciados muñecos de corcho, Mariano primero se encarga de igualar el trozo de corteza, para después darle forma a la cabeza. Pule todo con su navaja y poco a poco consigue la forma que quiere. Aunque parece un proceso sencillo a simple vista, Mariano advierte que es un trabajo bastante difícil en el que hay que tener mucho cuidado para no cortarse los dedos.