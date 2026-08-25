Así es la historia de Mariano: el hombre capaz de retratar el mundo rural a través del corcho
- Mariano ha creado todo un pueblo con figuras de corcho
- No te pierdas Aquí la Tierra de domingo a viernes, a las 20:25 en La 1 y RTVE Play
Isabel Rubio nos lleva hasta Huelva para conocer la bonita historia de Mariano, un hombre que, a sus 80 años, todavía tiene energía para coger la corteza de los árboles y modelarla para crear preciosas figuras de corcho. Su historia se moldea como sus muñecos y esta tarde nos la han contado en Aquí la Tierra.
Un artesano como los de antes
Mariano sube cada día al monte a recolectar el corcho porque considera que seguir trabajando hace que se mantenga activo y en buenas condiciones. Por eso, el proceso comienza en el monte, donde Mariano le quita la corteza a un alcornoque para utilizarla como materia prima.
Para crear sus preciados muñecos de corcho, Mariano primero se encarga de igualar el trozo de corteza, para después darle forma a la cabeza. Pule todo con su navaja y poco a poco consigue la forma que quiere.
Aunque parece un proceso sencillo a simple vista, Mariano advierte que es un trabajo bastante difícil en el que hay que tener mucho cuidado para no cortarse los dedos.
La filosofía de Mariano
Sus manos han dado vida a una inmensa colección de figuras que representan animales, agricultores e incluso oficios específicos, como un apicultor de los que recolectan la miel en Doñana. Para él, representar escenas del campo es lo más natural "porque ha sido su profesión toda su vida". Considera que tiene una fuerte conexión el campo y su entorno y, además, "la tierra es la madre muerta, pero que es la que da la vida a todos los seres que estamos en ella y cría lo que necesitamos para vivir".
Para él. es todo un privilegio poder hacer estas figuras: primero porque disfruta al hacerlas, después al contemplarlas y, por último, al enseñarlas a los demás, como hace con una preciosa figura de reportera que le regala a Isabel Rubio tras su visita.