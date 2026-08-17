Ruta por España y sus oficios olvidados

En Aquí la Tierra nos gusta ir a contracorriente, y en un mundo en el que cada vez todo va más deprisa y todo parece ser más artificial, nuestros reporteros viajan por España para encontrar lugares en los que se detiene el tiempo, se trabaja con las manos y todo parece más real.

Palacios del Sil, León, un paraíso de arándanos La primera para de esta ruta la hacemos en Palacios del Sil, donde la recolección del arándano es un legado familiar. Lo que comenzó hace 15 años con una pequeña plantación para uso propio, hoy se ha convertido en todo un cultivo. Lo más importante de este trabajo es la tarea de la recolección, y es que se realiza de forma manual, fruto a fruto, lo que explica el precio del producto en el mercado. Para la protagonista del reportaje, Vero, y para su padre, es una tarea relajante que les aporta una paz absoluta, pero eso no quita con que sea un trabajo exigente y que requiere mucho tiempo. Eso sí, al parecer, no se pueden recolectar los arándanos libremente en un paseo por la naturaleza, ya que pueden servir como alimento para los osos de la zona, y, por eso, hay que dejar que estén disponibles para ellos. Aquí la Tierra Así se recogen los arándanos Ver ahora

Palas cántabras, Santander En Cantabria, las palas tienen un papel muy importante, ya que son una pieza de artesanía precisa que nace en talleres como este de Santander. Estas palas que nos ha enseñado a fabricar Juanjo Prados tienen algo muy especial: materiales de los cinco continentes. La pala tradicional suele hacerse con madera de haya, pero en este taller santanderino se trabajan maderas de todo el mundo, y, en especial, el fresno suele ser una de las favoritas de Millán Castellano, el fundador de esta particular empresa. A pesar de lo que pueda parecer, estas palas no se usan solo en Cantabria. Han viajado por todo el mundo desde Sídney hasta Múnich, pasando por Nueva York u Osaka.