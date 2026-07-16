Las redes sociales de “bronce” que siguen informando al pueblo

Antes de la llegada de internet y la mensajería instantánea, las campanas de las iglesias se situaban como el principal medio de comunicación de los pueblos, funcionando como las redes sociales que ahora nos conectan unos a otros. Hoy en día, esta tradición milenaria se mantiene viva gracias a personas como Iván, un estudiante de fotografía que dedica su tiempo libre a esta forma de comunicar tan especial.

Un código para cada ocasión Iván no ha dudado en explicarle a nuestra reportera cuáles son los toques fundamentales que se usaban para mandar mensajes y que la comunidad los pudiese interpretar. Un código que todos conocían y que ayudaba a facilitar la comunicación. Existe un toque de Solem, tiene un carácter festivo muy arraigado en la provincia de Toledo. También el toque a Gloria, otra opción con tono festivo que se usaba en algunas localidades. También tenían un toque propio para alertar sobre emergencias o incendios, algo de vital importancia en los meses de verano. Y, por último, tenían un toque de difuntos para comunicar el fallecimiento de algún vecino.