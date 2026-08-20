El arte del cultivo y la cocina de la seta Shiitake

En Aquí la Tierra nos gusta viajar por nuestro país para descubrir algunos secretos culinarios, y esta vez, Ruth García Ribote llega hasta Camponaraya, en la región de El Bierzo, León, para ver cómo la tradición y la innovación se fusionan en un producto que, cada día, consigue más protagonismo: la seta shiitake. Este proyecto lo lleva Roberto en señal de amor a “su mujer y El Bierzo”, en él rescata algunos métodos de cultivo tradicionales para conseguir un producto de calidad excepcional.

Un cultivo con secreto

A diferencia de los cultivos industriales, en este rincón leonés las shiitakes crecen directamente en troncos de madera. El proceso requiere de paciencia y respeto por los tiempos naturales, ya que su periodo de incubación oscila entre un año o año y medio.

Para ello, se introduce el micelio, lo que sería la raíz del hongo, en el tronco. Para ello se utiliza una técnica que consiste en simular los monzones de Asia. Para ello, los troncos se sumergen en el agua durante 24 o 48 horas. Al sacar los troncos del agua, crotar los denominados primordios, que son las setas pequeñas que nacen directamente de la madera hasta alcanzar su tamaño óptimo.

Allí también ofrecen a los particulares la opción de adquirir estos troncos preparados para cultivar sus propias setas en casa, replicando el proceso artesanal a pequeña escala.