Carlo pide matrimonio a María Fernández en 'La Promesa'

La relación de María Fernández y Carlo no es la típica historia de amor. Una noche como otra cualquiera, se dejaron llevar por la pasión y así llegó al mundo Jana, su preciosa hija. Ahora que ya son padres, Carlo ha decidido dar el gran paso y pedir matrimonio a la joven: “¿Quieres casarte conmigo?”. ¿Cómo reacciona la doncella? Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

Una relación de idas y venidas María Fernández y Carlos tuvieron su primer contacto tras una noche en la verbena. Se dejaron llevar por la pasión – y por alguna que otra bebida -. Poco tiempo después, el muchacho llegó a La Promesa para convertirse en el nuevo lacayo. Aunque, en un primer momento, María Fernández intentó ocultar lo que había ocurrido entre ellos, el joven no se lo puso nada fácil. A él no le importaba que el servicio descubriera la verdad. Sin esperarlo, la muchacha tuvo su primera falta. ¡No podía creer lo que estaba ocurriendo! Pero tuvo que aceptar la realidad y decidió seguir adelante con su embarazo. Carlo también se quedó en estado de shock al conocer la noticia. Finalmente, decidieron iniciar una relación, por el bien de su bebé.

La tercera persona en discordia: Samuel Uno no elige de quién se enamora e, inesperadamente, los sentimientos entre María Fernández y Samuel empezaron a surgir – mucho antes de que apareciera Carlo -. Sin embargo, ese amor no ha desaparecido, a pesar de todo… Él terminó confesando todos sus sentimientos a la doncella y robándole un apasionado beso. María Fernández, aunque en un primer momento se quedó paralizada, terminó apartándose y explicando a Samuel el camino que ha decidido seguir: continuar su relación con Carlo. El beso de María Fernández y Samuel en 'La Promesa' que deja sin palabras a Carlo Cristina Barco

La pedida de matrimonio Después de todo lo que han vivido, Carlo piensa que es el momento de dar el gran paso: ¡pedir matrimonio a la doncella! “Lo que me dijiste, me hizo pensar que tú y yo podíamos tener un futuro juntos y que podíamos ser felices y eso me hizo sentir muy afortunado”, ha comenzado el lacayo. Con los nervios a flor de piel, Carlo se ha arrodillado ante la doncella y ha pronunciado las palabras mágicas: “María Fernández, ¿quieres casarte conmigo?”. Muy atentos a los próximos capítulos de ‘La Promesa’ para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.