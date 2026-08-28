Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 29 y 30 de agosto

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Ciclismo, fútbol, hockey hierba, baloncesto, piragüismo, remo, mountain bike, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 29 y 30 de agosto. Mucho deporte y del bueno para despedir el mes de agosto.

La Vuelta ciclista a España vivirá sus etapas 8 y 9 en su recorrido por la Comunidad Valenciana. La primera, llana, será propicia para los sprinters y dará paso a una de las etapas marcadas en rojo en esta edición con la subida al alto de Aitana como colofón final a una etapa de montaña que volverá a poner a prueba a Pogacar y el resto de candidatos a la victoria final.

En fútbol, la Liga F da el pistoletazo de salida con la disputa de la primera jornada. RTVE Play dará hasta cuatro partidos gratis y en abierto, entre ellos el que dispute el actual campeón y favorito absoluto a volver a ganarlo todo, el FC Barcelona. Las jugadoras azulgranas se miden al Costa Adeje Tenerife. Además, los espectadores podrán disfrutar del Deportivo Abanca-Sevilla FC, el Eibar-Espanyol y el Athletic-Badalona. Cuatro partidazos para estrenar la máxima competición futbolística femenina de España.

Los mejores piragüistas del mundo, entre ellos los españoles, se dan cita en la ciudad polaca de Poznan en los Mundiales de piragüismo sprint. La expedición española acude con 42 palistas y tratarán de ser protagonistas y de mejorar la cosecha de medallas de la última cita universal el año pasado en Milán (Italia). Una de las pruebas estrella será, sin duda, la final del K4 tanto masculino como femenino. Y en Alemania también se disputa el Mundial de remo.

Otro Mundial, el de hockey hierba, decide el podio final de esta edición que se está celebrando en Países Bajos y Bélgica. El sábado se disputa la final femenina y el domingo la masculina, en la que confía estar la selección española, que el viernes peleará contra Países Bajos en la semifinal. En baloncesto, la selección femenina continúa su preparación para el Mundial de Berlín de septiembre con la disputa del Trofeo de Zaragoza contra Mali y China.

Y si te has quedado con sabor a poco, Teledeporte y RTVE Play también emiten la nueva prueba del World Triatlón Championship Series desde China, el Campeonato del Mundo de pentatlón moderno, la Copa del Mundo de mountain bike que se disputa en el Val di Sole (Italia) y el campeonato de España de voleibol playa.

¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!

Sábado 29 de agosto 03:00 horas: Triatlón. World Triatlón Championship Series (Weihai, China). Teledeporte y RTVE Play 07:00 horas: Pentatlón Moderno. Campeonato del Mundo. Semifinal ‘A’ Masculina (Guiyang, China). RTVE Play 10:30 horas: Pentatlón Moderno. Campeonato del Mundo. Semifinal ‘B’ Masculina (Guiyang, China). RTVE Play 10:00 horas: Remo. Campeonato del Mundo. Finales ‘D’, ‘C’, ‘B’ y ‘A’ (Amsterdam). Teledeporte y RTVE Play 12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 1ª Jornada. Deportivo Abanca - Sevilla FC. Teledeporte y RTVE Play 13:10 horas: Mountain bike. Copa del Mundo. Élite descenso femenino (Val di Sole, Italia). Teledeporte y RTVE Play 14:50 horas: Ciclismo. La Vuelta 2026. Etapa 8. Puçol > Xeraco (176,4 km) Llana. Teledeporte, La 2 y RTVE Play 15:00 horas: Remo. Campeonato del Mundo. Semifinales y Series (Amsterdam). Teledeporte y RTVE Play 15:00 horas: Piragüismo. Campeonato del Mundo. Sprint semifinales y finales. (Poznan, Polonia). Teledeporte y RTVE Play 15:45 horas: Mountain bike. Copa del Mundo. Élite descenso masculino (Val di Sole, Italia). Teledeporte y RTVE Play 16:10 horas: Hockey hierba. Campeonato del Mundo. Final femenina (Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play 17:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 1ª Jornada. SD Eibar - RCD Espanyol. Teledeporte y RTVE Play 20:00 horas: Baloncesto. Torneo de Zaragoza. Selección femenina. España - Mali. Teledeporte y RTVE Play