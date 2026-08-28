Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 29 y 30 de agosto

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Ciclismo, fútbol, hockey hierba, baloncesto, piragüismo, remo, mountain bike, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 29 y 30 de agosto. Mucho deporte y del bueno para despedir el mes de agosto.
La Vuelta ciclista a España vivirá sus etapas 8 y 9 en su recorrido por la Comunidad Valenciana. La primera, llana, será propicia para los sprinters y dará paso a una de las etapas marcadas en rojo en esta edición con la subida al alto de Aitana como colofón final a una etapa de montaña que volverá a poner a prueba a Pogacar y el resto de candidatos a la victoria final.
En fútbol, la Liga F da el pistoletazo de salida con la disputa de la primera jornada. RTVE Play dará hasta cuatro partidos gratis y en abierto, entre ellos el que dispute el actual campeón y favorito absoluto a volver a ganarlo todo, el FC Barcelona. Las jugadoras azulgranas se miden al Costa Adeje Tenerife. Además, los espectadores podrán disfrutar del Deportivo Abanca-Sevilla FC, el Eibar-Espanyol y el Athletic-Badalona. Cuatro partidazos para estrenar la máxima competición futbolística femenina de España.
Los mejores piragüistas del mundo, entre ellos los españoles, se dan cita en la ciudad polaca de Poznan en los Mundiales de piragüismo sprint. La expedición española acude con 42 palistas y tratarán de ser protagonistas y de mejorar la cosecha de medallas de la última cita universal el año pasado en Milán (Italia). Una de las pruebas estrella será, sin duda, la final del K4 tanto masculino como femenino. Y en Alemania también se disputa el Mundial de remo.
Otro Mundial, el de hockey hierba, decide el podio final de esta edición que se está celebrando en Países Bajos y Bélgica. El sábado se disputa la final femenina y el domingo la masculina, en la que confía estar la selección española, que el viernes peleará contra Países Bajos en la semifinal. En baloncesto, la selección femenina continúa su preparación para el Mundial de Berlín de septiembre con la disputa del Trofeo de Zaragoza contra Mali y China.
Y si te has quedado con sabor a poco, Teledeporte y RTVE Play también emiten la nueva prueba del World Triatlón Championship Series desde China, el Campeonato del Mundo de pentatlón moderno, la Copa del Mundo de mountain bike que se disputa en el Val di Sole (Italia) y el campeonato de España de voleibol playa.
¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!
Sábado 29 de agosto
03:00 horas: Triatlón. World Triatlón Championship Series (Weihai, China). Teledeporte y RTVE Play
07:00 horas: Pentatlón Moderno. Campeonato del Mundo. Semifinal ‘A’ Masculina (Guiyang, China). RTVE Play
10:30 horas: Pentatlón Moderno. Campeonato del Mundo. Semifinal ‘B’ Masculina (Guiyang, China). RTVE Play
10:00 horas: Remo. Campeonato del Mundo. Finales ‘D’, ‘C’, ‘B’ y ‘A’ (Amsterdam). Teledeporte y RTVE Play
12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 1ª Jornada. Deportivo Abanca - Sevilla FC. Teledeporte y RTVE Play
13:10 horas: Mountain bike. Copa del Mundo. Élite descenso femenino (Val di Sole, Italia). Teledeporte y RTVE Play
14:50 horas: Ciclismo. La Vuelta 2026. Etapa 8. Puçol > Xeraco (176,4 km) Llana. Teledeporte, La 2 y RTVE Play
15:00 horas: Remo. Campeonato del Mundo. Semifinales y Series (Amsterdam). Teledeporte y RTVE Play
15:00 horas: Piragüismo. Campeonato del Mundo. Sprint semifinales y finales. (Poznan, Polonia). Teledeporte y RTVE Play
15:45 horas: Mountain bike. Copa del Mundo. Élite descenso masculino (Val di Sole, Italia). Teledeporte y RTVE Play
16:10 horas: Hockey hierba. Campeonato del Mundo. Final femenina (Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play
17:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 1ª Jornada. SD Eibar - RCD Espanyol. Teledeporte y RTVE Play
20:00 horas: Baloncesto. Torneo de Zaragoza. Selección femenina. España - Mali. Teledeporte y RTVE Play
Domingo 30 de agosto
07:00 horas: Pentatlón Moderno. Campeonato del Mundo. Final femenina (Guiyang, China). RTVE Play
10:30 horas: Pentatlón Moderno. Campeonato del Mundo. Final masculina (Guiyang, China). RTVE Play
10:00 horas: Piragüismo. Campeonato del Mundo. Sprint Finales ‘A’ (Poznan, Polonia). Teledeporte y RTVE Play
12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 1ª Jornada. Athletic Club - FC Badalona Women. Teledeporte y RTVE Play
12:50 horas: Mountain bike. Copa del Mundo. Élite Cross Country Olímpico femenino (Val di Sole, Italia). Teledeporte y RTVE Play
12:00 horas: Ciclismo. La Vuelta 2026. Etapa 9. La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca (187,5 Km) Montaña. Teledeporte, La 1 y RTVE Play
13:00 horas. Remo. Campeonato del Mundo. Finales ‘B’ y ‘A’ (Amsterdam). Teledeporte y RTVE Play
14:00 horas: Piragüismo. Campeonato del Mundo. Sprint Finales ‘A’ (Poznan, Polonia). Teledeporte y RTVE Play
14:10 horas: Hockey hierba. Campeonato del Mundo. Partido por el 3º puesto masculino (Bélgica). Teledeporte y RTVE Play
15:05 horas: Mountain bike. Copa del Mundo Élite Cross Country Olímpico masculino (Val di Sole, Italia). Teledeporte y RTVE Play
16:40 horas: Hockey hierba. Campeonato del Mundo. Final masculina (Bélgica). Teledeporte y RTVE Play
19:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 1ª Jornada. FC Barcelona - Costa Adeje Tenerife. Teledeporte y RTVE Play
19:30 horas: Voleibol playa. Campeonato de España. Final masculina (Fuengirola). Teledeporte y RTVE Play
20:30 horas: Voleibol playa. Campeonato de España. Final femenina (Fuengirola). Teledeporte y RTVE Play
21:00 horas: Baloncesto. Torneo De Zaragoza. Selección femenina. España - China. Teledeporte y RTVE Play