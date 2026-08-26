Hora y dónde ver el campeonato del Mundo de remo gratis en TV

El remo español tiene su gran cita de esta temporada en Ámsterdam, donde hasta el próximo domingo 30 de agosto se disputa el campeonato del Mundo de la modalidad. Hasta el Lago Bosbaan se ha desplazado una delegación formada por 23 deportistas y 10 tripulaciones (cinco masculinas, una femenina, una mixta y tres paralímpicas). Teledeporte y RTVE Play retransmiten gratis y en directo desde este jueves 27 de agosto las semifinales y finales de la competición.

El equipo nacional llega a Bosbaan tras una gran temporada en las distintas categorías, incluyendo los podios logrados en las citas mundialistas sub 23, sub 19 y universitaria, así como en el reciente campeonato de Europa absoluto disputado en Varese (Italia). En él, el dúo formado por Rodrigo Conde y Caetano Horta logró la medalla de plata en el doble scull masculino y Javier García consiguió la primera plaza en la final B del skiff PR1.

Campaña de éxitos García venía además de haber logrado la sexta plaza en la prueba de la Copa del Mundo de Lucerna (Suiza), mientras que la pareja gallega firmó dos cuartas posiciones en las dos pruebas de la Copa del Mundo celebradas hasta la fecha: la regata inaugural de Sevilla y el cierre de temporada en Lucerna (Suiza). En estas mismas pruebas, el dos sin timonel masculino (M2-) de Jaime Canalejo y Javier García acabó también en la cuarta posición. El doble scull de Rodrigo Conde y Caetano Horta, subcampeón de Europa en Italia En el cuadro paralímpico, el skiffista PR1 (M1x) Javier García acude a tierras neerlandesas tras lograr la sexta plaza en la final A de la Copa del Mundo de Lucerna y adjudicarse el triunfo en la final B del Europeo de Varese (séptimo absoluto).

El jueves se reparten las primeras medallas La competición se inició con un fuerte viento en el canal de remo que condicionó su desarrollo. En cuanto a las pruebas, se disputaron las series eliminatorias en una de las categorías insignia del remo español como es la del dos sin timonel masculino (M2-), donde España compite con Javier García y Jaime Canalejo. También se disputaron las pruebas del doble scull masculino (donde participan Rodrigo Conde y Caetano Horta) y el dos sin femenino, con Iria Jarama y Virginia Díaz como representantes españolas. Javier García y Jaime Canalejo lograron el pase directo a las semifinales al ganar su serie. En doble scull masculino, el equipo español accedió a semifinales y cuartos tras ganar y ser segundos en sus series, mientras que el dos sin femenino fue sexto y disputará la final C. Las primeras medallas llegan el jueves 27 de agosto, con el arranque de las semifinales y finales de esta edición. Entre viernes y domingo se disputan las finales del resto de modalidades, hasta completar un programa que cuenta con pruebas en las doce disciplinas olímpicas y las cinco paralímpicas, además de cuatro internacionales en peso.