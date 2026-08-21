Cómo almacenar y clasificar correctamente los alimentos y otros trucos del quinto programa de 'Ordena tu vida'

En la quinta entrega de Ordena tu vida hemos conocido hasta qué punto una enfermedad puede interferir en el orden y la limpieza de un hogar. Es el caso de July, una mujer divorciada que vive con sus tres hijos adolescentes: Jana, Saúl y Bruno. Esta conductora de autobuses de la EMT, motera innata y mujer todoterreno en general vio cómo su vida daba un giro de 180 grados en cuestión de poco tiempo tras diagnosticarle artritis reumatoide psoriásica, una enfermedad cuyos brotes le provocaron una evidente falta de movilidad y la imposibilidad de seguir desarrollando su trabajo con normalidad, por lo que ahora es pensionista.

Ordena tu vida Ordena tu vida - Programa 5: Caos por enfermedad July y sus 3 hijos viven desbordados por el desorden tras una mudanza y una enfermedad. Inés Hernand y su equipo les ayudarán a recuperar el control. rtve play

A todas las consecuencias que ha tenido en su vida esta enfermedad se le suma, además, los restos de una mudanza inacabada desde hace más de tres años y su tendencia a la acumulación y la colección de objetos artesanales. Una ecuación que se completa con unos hijos acostumbrados a hacer lo mínimo en casa, que ha tenido como consecuencia la intervención de Inés Hernand y los expertos del programa, que llegan para poner orden a su vida.

En este caso, la mayoría de trucos que han aplicado nuestros expertos se centran en facilitar la vida de July: desde fabricar una mopa manual para limpiar los rodapiés sin esfuerzo hasta poner ruedas debajo de los pequeños electrodomésticos que ayuden a su desplazamiento en la cocina, pasando por el correcto almacenamiento y etiquetado de nuestros alimentos. ¿Te quedas a tomar nota de todo?

La mopa casera Para evitar que nuestra protagonista se agache a limpiar los rodapiés, Cris Simón nos enseña a preparar una mopa casera con la que limpiarlos sin esfuerzo. Solo necesitarás un palo de fregonay una bayeta previamente humedecida con un producto de pH neutro. Con una goma, mantendrás sujeta la bayeta al palo de la fregona y la pasarás por los rodapiés como si estuvieses paseando a tu mascota. ¡Así de fácil!

Colocar la funda nórdica sin ayuda Cuando llega el frío, colocar la funda nórdica al edredón puede ser una auténtica odisea si no contamos con la ayuda de nadie. Para estos casos, Pilar Quintana (nuestra experta en orden y organización) nos da un trucazo: comenzamos dándole la vuelta a la funda, poniéndola del revés. Pasamos las manos por la apertura de la funda hasta alcanzar las esquinas del fondo, sujetando cada una con una mano en pinza. Con las mismas, cogemos los dos extremos del nórdico y lo comenzamos a sacudir hasta que la funda quede perfectamente colocada. Terminaremos cerrando la apertura para poder situarlo sobre la cama.

Cómo mantener limpia tu cocina de inducción Hay ocasiones en las que no entramos en la cocina solo por no ensuciarla. Las manchas de grasa y las salpicaduras pueden convertirse en las auténticas protagonistas de nuestra vitrocerámica de inducción y, para los casos en los que queremos evitar por todos los medios que se manchen, Cris Simón nos regala un consejo muy práctico. ¡Ojo, solo funciona en las cocinas de inducción! Solo necesitarás papel de cocina que colocar sobre el fuego (antes de encenderlo) y poner sobre él cualquier olla con agua o sartén. El calor se conduce igual, pero evita que la grasa llegue a la vitrocerámica y facilita su movimiento en caso de que lo necesites.