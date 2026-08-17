Elena llega a ‘Dog House’ en busca de un perrito que la vuelva a ilusionar: “La podrán hundir muchas veces, pero resurgirá más fuerte”

¿Quieres saber un dato curioso de los perritos? Así como los humanos tenemos nuestra huella dactilar en los dedos, los perros la tienen en la nariz. No hay un solo hocico que sea igual a otro. Y es que, al igual que cada perro es único, también lo es la historia que hay detrás de cada uno. ¡No te pierdas Dog House!

Elena, Victoria y María: Una historia de superación Desde Dos Hermanas, llegan dos hermanas: Elena y Victoria, que aterrizan en Dog House acompañadas de su madre, María. “Mis hijas son lo más importante de mi vida. Nacieron con ciertas dificultades”, explica. Elena siempre ha tenido tendencia a la depresión ya que de pequeña sufrió bullying. “Ella es muy fuerte desde que nació. Va a llegar a donde quiera. La podrán hundir muchas veces, pero resurgirá con más fuerza”, cuenta María de su hija. La familia adoptó una teckel que se llama Aria hace tiempo. La perrita tiene miedo a los machos y a los perros grandes. Por ello, el equipo del albergue tendrá que encontrar un perrete que encaje con las necesidades de Aria. ¿Lo conseguirán? Elena, Vicky y Maria esperan para conocer a su perritoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Saul y Fran: Un hermanito para Milo Saúl y Fran aterrizan en Dog House para adoptar un perrito. Y son muy fans de Chenoa, que les espera a las puertas del albergue. “Ella siempre nos pareció una mujer avanzada a su época”, explican. Y continúan: “Somos chenoistas desde siempre”. Así que han venido al lugar adecuado. Vienen acompañados de Milo, un perrito que acogieron y al que les gustaría darle un hermanito perruno. “Necesitamos un perro que le de vida a Milo”, se lamentan. Es un perro demasiado tranquilo y echan en falta que juegue o se divierta con otros perros. ¿El objetivo? Encontrar un perrete que saque el lado más divertido de Milo. Milo y su familia esperan para conocer a su nuevo compañero perrunoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Julieta, Rosa María y Rosa: Mucha energía y mucho amor “Soy Julieta, tengo ocho años y me gustan los perros y los dragones”, explica la pequeña de esta familia formada por tres mujeres. Rosa María, Rosa y Julieta llegan a Dog House con el deseo de adoptar un perrito. “Julieta está muy ilusionada. Mi madre ya ha superado su duelo y está preparada para adoptar”, comenta Rosa. Rosa cuida de su madre desde que hace años tuvo un derrame cerebral que le inmovilizó el lado izquierdo del cuerpo. Ahora, la mujer tiene una nueva ilusión: adoptar a un perrete. “Le voy a dar al perrito el mismo amor que le doy a mi nieta”, comenta con emoción la abuela de Julieta. La familia de Julieta espera para entrar al jardínYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Mari: Una familia numerosa Mari es una mujer risueña que se siente un poco sola. “Tengo tantas ganas de adoptar que creo que lo voy a hacer bien”, confiesa. Después de separarse de su ex pareja, Mari busca volver a encontrar el amor. Esta vez, en un perrito. “La soledad es uno de los grandes males de nuestro tiempo, y los perritos nos ayudan con sus efectos, como el aislamiento social y la depresión”, dice Chenoa. Mari desea que el perrito sea compatible con su gato y que no sea demasiado joven. Por su parte, el staff del albergue se ha puesto manos a la obra para encontrar un perro compatible con esta dulce mujer. Mari llega a 'Dog House' en busca de un perritoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Laura y Sandra: Del miedo al amor perruno hay solo un paso Laura y Sandra son madre e hija y vienen de Ponferrada, aunque nacieron en Colombia. Ambas se dedican al cuidado de personas mayores. “Las personas de mi edad en Colombia ya no trabajan porque a partir de cierta edad ya no hay trabajo”, explica Sandra. Laura hace años tenía mucho miedo a los perros. Sin embargo, gracias al perrito de su ex pareja, empezó a sentir el flechazo con los peludos y a perder ese temor. “Hace años me daban pánico los perros, después de convivir con la perrita de mi ex pareja les perdí el miedo. Y ahora voy a echar de menos a su perrita para toda la vida”, narra. Laura y Sandra están muy unidas. “Es la mejor mamá del mundo”, dice la joven de su madre. Y juntas, se enfrentan a un nuevo reto: conocer a un perrito al que dar un hogar. ¿Encajarán con el perrito que llegue al jardín? Laura y Sandra llegan a 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Sergio y Thais: Uno más uno son seis Sergio y Thais llegan a Dog House después de haber tenido una importante reunión con sus gatos. Ella es muy de campo y él es de ciudad. Ella es vegetariana y él no. Ella trabaja en un restaurante de comida saludable y él, de comida rápida. Las diferencias entre ellos no son un problema, pero confían en que el nuevo perrito no tenga diferencias con sus gatos. ¿Encontrará el equipo de Dog Houseun perrito para esta familia? Thais y Sergio esperan a conocer a su nuevo perritoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)