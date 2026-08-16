Marc Giró: "Mi mayor talento es haber nacido en democracia"

Marc Giró es el último invitado de esta primera temporada de Me meto en un jardín y llega dispuesto a hacer lo que mejor se le da: hablar de cosas serias sin dejar de reírse de ellas. Con Mercedes Milá, la conversación salta de la televisión a la familia, la homosexualidad, los roles de género o el éxito, pero hay una idea que termina atravesándolo todo: la libertad de poder construir una vida propia y la importancia de protegerla.

Giró reconoce que, cuando piensa en su historia, es consciente de haber tenido suerte. Creció en una familia que le dejó espacio y asegura que no sufrió una violencia extrema por ser homosexual, aunque sí esa "violencia habitual" de una sociedad marcada por la homofobia y el machismo.

A la pregunta de cuál es su mayor talento, él siempre lo ha tenido claro: "Haber nacido en democracia".

Infancia y sexualidad en los años 80 Esa libertad también aparece cuando recuerda su infancia. Giró habla de su déficit de atención y de lo que suponía ser "un niño mariquita" durante los años 70 y 80 en España, cuando se esperaba de él que jugara al fútbol y no que pidiera una Barbie. Además, en su casa el problema tenía un componente político. Sus padres, hippies y de izquierdas, tampoco estaban demasiado dispuestos a comprarle un icono estadounidense. Años después, Giró resolvió aquella cuenta pendiente a su manera: "Me he comprado las Barbies que me han salido de los cojones". Su madre ocupa buena parte de sus recuerdos. La describe como una mujer excéntrica y feminista que ya entonces frenaba comentarios machistas en reuniones familiares.