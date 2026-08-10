Judith busca un compañero para su hermana con necesidades especiales: “Para ella los perros son terapéuticos”

Hay vínculos que no necesitan palabras. Desde hace miles de años, humanos y perros han aprendido a caminar juntos, a cuidarse y a entenderse en un lenguaje hecho de miradas, gestos y lealtad. Una relación que ha sobrevivido al paso del tiempo y que, todavía hoy, nos recuerda que a veces el hogar no es un lugar, sino alguien que nos espera al otro lado de la puerta. ¡No te pierdas Dog House!

Cruz y Mar: Volver a jugar como niñas Mar y Cruz llegan al albergue de Dog House. Chenoa, desde lejos, saluda a la pareja y les da la bienvenida. Lo que les trae por el albergue es que siempre han tenido clara una cosa: “La mejor manera de tener una mascota es adoptar”, comentan. Fueron amigas durante diez años y en el año 2007, Mar le robó un beso a Cruz. Desde entonces, no solo son amigas, sino también pareja. Ahora, desean sumar un miembro a la familia. “Buscamos un perrito pequeño porque ya nos estamos haciendo mayores”, explican. “Queremos volver a jugar, volver a ser niñas”, concluyen. ¿Encontrarán un perrito que encaje con sus vidas? Mar y Cruz llegan a 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Soraya y Pablo: Morir de amor perruno no está tan mal Soraya y Pablo llegan con ganas de crear un nuevo proyecto de vida. “Estamos en una nueva etapa de nuestras vidas. Nos acabamos de independizar y hemos dicho ¿por qué no?”, le cuentan a Chenoa. Y, por si esto fuese poco, muestran el Power Point que le han hecho a sus familias para darles la sorpresa de que viene un tercer miembro de la familia en camino: un perrete. “A nosotros nos encanta hacer Power Points”, concluyen. Sin embargo, esta pareja tan amorosa tiene miedo de una cosa, y es que Pablo es alérgico a los gatos y, en ocasiones, a algunos perros. “Prefiero morirme por el amor de un perrete o un gato que de cualquier otra cosa”, decía el joven con ironía. ¿Encontrará el staff un perrito tan cariñoso como esta familia y cuyo pelo no dé alergia a Pablo? Pablo y Soraya llegan al albergue de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Judith, Tania y Loli: Los animales son terapéuticos Judith aterriza en Dog House junto a su hermana Tania y su madre Loli. “Mi hermana tiene una discapacidad psíquica”, explica Judith. Y continúa: “Le cuesta más relacionarse con personas, que con los animales”, cuenta. “Es muy tímida y para ella los animales son terapéuticos”, concluye. Además, hace algo más de un mes falleció su perrita Nuca. Por ello, desean encontrar un perrito compatible con perros y gatos, y que sea joven, ya que Judith no se encuentra preparada para sufrir otra pérdida a corto plazo. ¿Encontrarán un perrito que encaje con Judith? ¿Le gustará a Tania? Judith, Tania y Loli llegan al albergue de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Familia Arrabal: Una abuela divertida y moderna ¿Quién es toda esta gente que ha llegado al albergue? La familia Arrabal aterriza en Dog House con el deseo de encontrar un perrito al que “dar mucho cariño y hacer feliz”, dice Carmen, la pequeña de la familia. Vienen cantando ‘La chica Ye-ye’ con su abuela, que es una de las personas más divertidas y cariñosas que han pasado por el albergue. Además, es una abuela de lo más moderna: “Yo no me he querido tatuar en la vida, pero fíjate si son mis nietos importantes para mí que he querido tatuármelos”, explica. ¿Se tatuará Carmen también la cara del perrito que entre al jardín? ¡Estamos deseando verlo! La familia Arrabal llega a la recepción de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Cristina: Vivir sin miedo Cristina es policía y ha decidido adoptar porque se encuentra en un buen momento vital y con ganas de compartir todo su amor. Sin embargo, y a pesar de su ternura al hablar de los peludos, dice no tener miedo a nada. “He visto cadáveres y no me generan ninguna sorpresa”, explica. Desde que era pequeña era fan de Agatha Christie y su sueño es terminar trabajando en la policía científica. ¿Encontrarán un perrito que enamore a la valenciana? Cristina espera para conocer a su nuevo compañeroYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Lena y Fran: No hay dos, sin tres Lena y Fran son madre e hijo, y se quieren por encima de todo. Fran es entrenador personal y Lena disfruta mucho cocinando, de hecho ha preparado unas chuches naturales para perros. “Tuvimos que sacrificar a nuestra perrita y lo pasamos muy mal”, explica Lena. Por ello, ahora se embarcan en la aventura de adoptar un nuevo perrito. ”Siempre he pensado que los perretes de adopción son muy agradecidos”, termina. ¿Conseguirá Lena gustar al perrito, a pesar de sus nervios? Lena y Fran se sorprenden con la entrada del perreteYolanda Rodríguez Soria (Dog House)