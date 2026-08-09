Carmen Maura, de inseminar a una vaca a su ruptura con Pedro Almodóvar: en 'Imprescindibles ¡Ay, Carmen!'

Carmen Maura nunca fue al Rockola y, sin embargo, se convirtió en la musa de La Movida Madrileña. Pepi Luci y Bom y otras chicas del montón, La ley del deseo o el espacio nocturno de entrevistas Esta noche conducido en "la sombra" por Fernando García Tola, fueron algunos de los proyectos que convirtieron a Carmen Maura en una "nena que valía mucho" y en uno de los rostros más conocidos de los ochenta.

Procedente de una familia bien, estaba predestinada, como la mayoría de las mujeres de su época, a que su única aspiración fuera ser una buena esposa y una buena madre. No así, la actriz cambió su destino para dedicarse al placer de actuar, lo que ella misma ha identificado en el documental como una especie de juego, su método individual e intransferible con el que encarna todo tipo de personajes de forma honesta, orgánica y auténtica. "Pronto me di cuenta de lo que era la cámara, había que hacer todo para ella pero como si no" ha revelado en el Imprescindibles dirigido por Fernando Méndez Leite.

Madrina de Pedro Almodóvar La carrera de Carmen Maura no se comprendería sin la filmografía de Pedro Almodóvar, igual que mucho de su cine no sería el mismo sin Carmen Maura. El cineasta Fernando Colomo, que dio a Maura su primera oportunidad en su primer largometraje Tigres de papel (1977), vio su buena relación desde el principio, asimismo se percató del gran talento del director manchego. Poco después rodaron su primera película juntos, Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón. Sobre ello Almodóvar ha recordado que ella amadrinó la película además de protagonizarla "ella apostó por mí antes que nadie", ha reconocido. Carmen Maura apostó por mí antes que nadie Pedro Almodóvar En la cima de su carrera, con La ley del deseo, el también oscarizado director Fernando Trueba comprendió que "Pedro la hacía mejor a ella y ella le hacía mejor a él". Una fusión y un mimetismo perfectos. Los caminos de ambos se separaron tras Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), un proyecto que le costó muchas lágrimas a la actriz: "Lloraba mucho en ese rodaje, fue muy complicado". Su trabajo le hizo replantearse su carrera como actriz y, de alguna manera, vivió una ruptura. Con el tiempo, Pedro Almodóvar y Carmen Maura se reencontraron en Volver (2006) y su conexión, como el título de la película, también volvió. Sobre ello, Almodóvar ha expresado que "la química entre dos personas está más allá del amor, roza el milagro". Carmen Maura por su parte ha extrapolado el trabajo del manchego allende la gran pantalla "Pedro ha hecho mucho más por la cultura de nuestro país que muchos ministros de cultura, relaciones públicas, diplomáticos o ministros de exterior".

Inseminar una vaca A pesar de su talento y su don para comunicar con el público, motivo por el que Carlos Saura la eligió para ¡Ay Carmela!, Carmen Maura no ha sido la primera opción en algunos de sus papeles protagónicos. El papel de Gloria en la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), iba a ser para Esperanza Roy, pero dijo "no" a Pedro Almodóvar porque en aquel momento estaba haciendo en teatro la obra Por la calle de Alcalá con gran éxito. Igual pasó con Ana en Sombras de una batalla (1993) de Mario Camus. El papel de la exmiembro de ETA que trabaja como veterinaria, iba a ser para Ana Belén. Una vez elegida Carmen Maura llegó al set de rodaje en la escena de la inseminación de una vaca y dejó a todos perplejos porque lo hizo ella misma tras ver un reportaje de una veterinaria explicando el paso a paso en La 2. "Metes la mano, sacas toda la caca y metes una jeringuilla con ello y ya está", ha recordado la actriz.

20 años de deudas Carmen Maura ha sabido elegir sus protagonistas en el cine. "Hay un Landismo y un Maurismo", ha aseverado el actor Antonio Resines, quien trabajó con ella en la comedia de enredo Se infiel y no mires con quién (1985) entre otros proyectos. Esa predilección ha sido muy distinta en su vida personal. "Me hubiera gustado tener más ojo para la elección de los hombres, uno me quitó a los niños y otro me quitó todo el dinero", ha manifestado la actriz. En consecuencia, estuvo cerca de 20 años pagando deudas.

Premios a una carrera Sea como fuere, el tiempo ha acabado por darle la razón a aquella ama de casa en potencia, ya que, como ha asegurado el también actor Emilio Gutiérrez-Caba, "es una de las grandes actrices de nuestro país de los últimos 50 años". Su larga lista de galardones la precede, no sólo en el cine español, donde tiene como actriz protagonista o de reparto cuatro premios Goya y la Concha de Plata de San Sebastián. Si no en la industria internacional donde ha sido reconocida numerosas veces. En el Festival Internacional de Cannes, en el Festival de Venecia con el Premio Pasinetti a Mejor Actriz, con el premio del Cine Europeo o el César del cine francés a actriz secundaria. Además cuenta con varios galardones honoríficos a su carrera como el Premio de Honor de la Academia del Cine Europeo o el Premio Platino de Honor por su aportación al audiovisual iberoamericano. Es Medalla de Oro de la Academia de Cine de España y el más reciente, Premio RNE Sant Jordi de Cinematografía a la trayectoria profesional. Una carrera prolífica que comenzó de forma autodidacta grabando cortometrajes en Súper-8 y que continúa con el aplauso de crítica y público a nivel internacional.