Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 17 al 23 de agosto

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Ayer, hoy y mañana y Loli Tormenta son solo algunas de las películas que durante la semana del 17 al 23 de agosto se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Ayer, hoy y mañana (Lunes 17 de agosto a las 22.30 en La 2 y RTVE Play) Vittorio De Sica adapta, entre otros relatos, la novela de Alberto Moravia con la participación de Sophia Loren y Marcello Mastroianni. La comedia romántica consta de tres episodios: una mujer que se queda embarazada para no ir a la cárcel, un matrimonio en horas y la curiosa relación entre un seminarista y una prostituta.

Loli Tormenta (Martes 18 de agosto a las 22.30 en La 2 y RTVE Play) El inesperado adiós cinematográfico de Fernando Esteso: 'Loli Tormenta', la película de Agustí Villaronga Verónica Casanova Película póstuma del cineasta Agustí Villaronga, su primera y última comedia. Lola (Susi Sánchez) es la abuela de Edgar y Robert, los niños de su hija fallecida. Lola ha entrado en un proceso avanzado de Alzheimer, pero ellos no están dispuestos a perderla.

Sexy a los sesenta (Jueves 20 de agosto a las 22.30 en La 2 y RTVE Play) Comedia francesa en la que dos amigos se enfrentan a la realidad a sus 60. Ambos tienen apuros económicos, pero le sacarán partido a su buena posición social en el mundo de la publicidad.

Hate Songs (Jueves 20 de agosto a las 23.45 en La 2 y RTVE Play) Días de cine: Hate songs Drama social en el que dos actores ruandeses y un técnico de sonido belga viajan hasta Ruanda para cerrar las heridas que causaron el exterminio en el país. Lo que descubren al llegar allí es que la reconciliación no es tan fácil como ellos pensaban.

Muerte en Granada (Viernes 21 de agosto a las 23.00 en La 2 y RTVE Play) En 1934, Lorca estrena su obra Yerma, y entre el público está Ricardo, un gran admirador. Años después, aún obsesionado con el poeta, viaja a Granada.