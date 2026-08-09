Disfruta de los capítulos del 883 al 884 de 'La Promesa': Martina confiesa la verdad a Jacobo

Tras el regreso inesperado de Jacobo de casa de sus padres, Martina y Adriano no pueden más con la culpa, lo que lleva a la joven a tomar una decisión. Por otro lado, todos en La Promesa apoyan a Ángela ante el duque de Buenaventura, y María Fernández parece tener claro quién quiere que sea el padrino de su hija Jana. ¿De quién se tratara? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 883 del lunes 10 de agosto La Promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 883 Nadie apoya a Máximo con respecto a Ángela. Ciro y Lorenzo ultiman su estafa a Manuel. El servicio se preocupa por Petra debido a su apoyo a los duquesitos. María se enfada con Carlo por pre ... rtve play Máximo estalla de rabia por el gesto de Ángela, pero nadie en la mesa lo apoya. Curro no logra consolar a Ángela, presa de la rabia, que no concibe que Máximo sea su padre. Martina y Adriano comparten la culpa que sienten ante el regreso de Jacobo. Ciro y Lorenzo ultiman su estafa a Manuel: harán dos cobros a las empresas, y él solo recibirá el de uno. Ricardo, Pía y Teresa analizan la actitud de Petra: la están perdiendo en favor de Tomasa. Julio vuelve a sabotear a las cocineras y deja claro que es el responsable, riéndose en su cara. Carlo sigue con su campaña para casarse con María en el bautizo, ella se enfada con él por presionarla: no le gusta que esté usando a todo el mundo para sus propósitos. Leocadia le dice a Máximo que lo mejor que puede hacer es pedir perdón y reconocer a Ángela, pero él sigue negándose. Manuel reprocha a Ciro que Enora le haya informado de que pretende vender el manual a precio de oro. Petra suplica a Tomasa que no la obligue a atacar a sus compañeras, pero su hermana no cede: quiere su venganza. Martina no puede más y le confiesa a Jacobo que hay otra persona en su vida: Adriano. La Promesa: Lorenzo intercede por Ciro en una discusión con Julietat

Capítulo 884 del martes 11 de agosto La Promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 884 Samuel bautiza a Janita entre la alegría general, con Manuel ejerciendo de padrino. rtve play ¡Jacobo estalla ante la traición de Martina y Adriano! Ciro consigue amansar a Manuel sobre el manual argumentando que las empresas tienen dinero de sobra. Martina le cuenta a Adriano que le ha revelado la verdad a Jacobo; él la apoya, aunque se queda preocupado... Leocadia intenta un acercamiento con Cristóbal, pero el mayordomo la rechaza. Lorenzo se burla de Máximo hasta que este lo amenaza con matarlo; Alonso les exige que se calmen. Máximo presiona a su servicio para que callen a los demás y se enfrenta a Cristóbal cuando este le cuestiona. Samuel bautiza a Janita entre la alegría general, con Manuel ejerciendo de padrino. Carlo , por su parte, sigue triste. Alonso, en persona, regaña a las cocineras por su enésima metedura de pata, y Julio aprovecha para pedirle una reunión a solas; Simona y Candela tiemblan. Lorenzo intercede por Ciro en una discusión con Julieta y… ¡está a punto de golpearla! La Promesa: Manuel ejerce como padrino de Janita en el bautizot

Jueves 13 de agosto - Capítulo especial La Promesa La Promesa - Especial - Episodio 5: Manuel, Julieta y Ciro Cuando Manuel conoce a Julieta en una fiesta vuelve a sentirse vivo por primera vez desde que Jana murió. Poco después, descubre que Julieta es la esposa de su primo Ciro rtve play Cuando Manuel conoce a Julieta en una fiesta vuelve a sentirse vivo por primera vez desde que Jana murió. Poco después, descubre que Julieta es la esposa de su primo Ciro, cuando ambos se trasladan a vivir a La Promesa durante una temporada. Ciro es un hombre prepotente que no trata bien a su mujer. También es muy ambicioso, y le exige a Manuel participar en su empresa de aviación. Julieta le pide a Manuel que no ceda ante Ciro y que no la proteja, pero él no puede evitarlo: ambos se están enamorando perdidamente. La Promesa: La historia de Manuel, Julieta y CiroMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY