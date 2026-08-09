¿Cuál es la mejor foto del eclipse solar de 2026? ¡Vota y elige tu favorita!

Queda muy poco para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. El próximo 12 de agosto, España será escenario de un eclipse solar total, el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo. El fenómeno atravesará el país desde Galicia hasta Baleares y podrá contemplarse al atardecer. Las diferentes fases comenzarán alrededor de las 19:30 horas y el eclipse alcanzará su máximo en torno a las 20:30, aunque el horario variará en función del lugar de observación.

Millones de personas podrían desplazarse para presenciar este acontecimiento único. Para observarlo con seguridad y evitar daños irreversibles en la retina, es imprescindible utilizar gafas homologadas específicamente para eclipses, capaces de bloquear la radiación solar perjudicial. Las gafas de sol convencionales no ofrecen una protección adecuada.

Aquí la Tierra ¿Cómo se debe mirar al cielo el próximo 12 de agosto? Ver ahora