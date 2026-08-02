Avance semanal de 'La Promesa' del 3 al 7 de agosto: Leocadia desvela toda la verdad sobre su pasado

Tras una semana de montaña rusa de emociones en La Promesa, entre besos y amores imposibles, secretos que salen a la luz y desapariciones, el palacio de los Luján vivirá la próxima semana un momento crucial que puede poner en jaque la estabilidad de la familia, otra vez. El pasado de Leocadia sale a la luz. ¿Cuál será la reacción de todos? ¿Qué pasará con Ángela y dónde está? Si quieres saber lo que va a pasar del 3 al 7 de agosto, aquí te dejamos el avance de los episodios 878 al 882.

Avance del capítulo 878 del lunes 3 agosto Ciro asegura a Julieta que nunca le pondrá la mano encima, pero ella le recuerda que el maltrato no siempre es físico. Petra tranquiliza a Martina prometiéndole discreción sobre lo que vio. Cristóbal alerta a las cocineras de que Julio está muy atento a todo lo relacionado con la verdura: deben tener cuidado. Ciro y Lorenzo representan un paripé ante Manuel para socavar su criterio sobre el cobro del manual. Pero Manuel le planta cara a Ciro: si no está cómodo, le recompra sus acciones. Tomasa arremete contra Teresa, y Petra la defiende, para sorpresa y crispación de la doncella del duque. Ángela sigue sin aparecer. Cristóbal apunta a Máximo como posible implicado en la desaparición de la joven, pero Leocadia lo descarta. Carlo reprocha a María que rechazara la propuesta de Cristóbal de casarse, e intenta acercarse a ella, pero María lo esquiva. Julio vuelve a reclamarle a Cristóbal por la verdura y exige estar presente cuando el mayordomo hable con las cocineras. La Promesa: Carlo intenta acercarse a María, pero ella lo esquiva

Avance del capítulo 879 del martes 4 agosto Lorenzo convence a Ciro de manipular a Julieta para ponerla de su lado en el asunto del manual, aunque ella se niega en redondo a formar ese frente común. Cristóbal reprocha a Leocadia no haberle contado lo de Máximo, y ella lo manda a paseo. Máximo ordena a sus criados que controlen los rumores entre el servicio de La Promesa. Adriano recupera la capacidad de ver dibujos, y su amor con Martina vive un momento dulce. Leocadia explica su historia con Máximo y cómo acabó casándose con otro. Mientras, Máximo le da a Alonso su propia versión, presentando a Leocadia como una aprovechada. Julio parece aceptar las explicaciones de Cristóbal sobre la verdura, lo que despierta las sospechas de Ricardo. Leocadia, harta del cinismo de Máximo, estalla ante todos revelando uno de sus secretos mejor guardados. La Promesa: Leocadia explica su historia con Máximot

Avance del capítulo 880 del miércoles 5 de agosto Leocadia desvela que sigue viva porque Rómulo se negó a ejecutar el encargo de Cruz y le perdonó la vida. ¡Todos se quedan de piedra! El marqués teme las repercusiones si esta historia sale a la luz. Julio parece aceptar las disculpas de las cocineras. La calma que precede a la tormenta... Tomasa le exige a Petra que, de ahora en adelante, la defienda. Carlo sigue percibiendo gestos extraños entre María y Samuel, y la doncella se da cuenta de que algo le pasa: anda despistado y tristón. Al final, Carlo le dice que su tío no oficiará el bautizo. Lorenzo y Ciro celebran que Manuel haya accedido a vender el manual. Julieta se enfada con Manuel y le advierte de que, si sigue así, acabará perdiendo la empresa. Curro asegura a Ángela que estará a su lado pase lo que pase, especialmente en un momento tan difícil. Martina promete a Adriano que, cuando Jacobo regrese, romperá su compromiso para que puedan vivir su amor. Alonso propone a Máximo reconocer públicamente a Ángela antes de que todo estalle, pero él, por el momento, se niega en redondo… Tomasa le exige a Petra que, de ahora en adelante, la defienda

Avance del capítulo 881 del jueves 6 de agosto Máximo pide tiempo para pensarse lo de reconocer a Ángela como su hija e intenta comprar el silencio de Lorenzo, que no transige. María invita a sus compañeras al bautizo de Janita, pero no a los señores. Son Alonso y Curro los que le piden a la doncella poder asistir al bautizo, y Manuel también quiere ir. Cristóbal reprocha a Leocadia su actitud, recordándole que quiere a Ángela como a una hija. Teresa se queda de piedra al ver a Petra defender a su hermana Tomasa. A solas con Tomasa, Julio revela su verdadera intención: vengarse de las cocineras. Carlo confiesa a María su amor y su deseo de casarse cuanto antes. Manuel intenta arreglar las cosas con Julieta, y ella le advierte de que vigile a Ciro o acabará arrasando con todo. Ciro y Lorenzo ponen en marcha su plan para aprovecharse del heredero del marquesado. Adriano recibe buenas noticias del oftalmólogo y, para celebrarlo, Martina le propone una escapada. Pero Jacobo regresa de manera inesperada, impidiendo los románticos planes de Martina y Adriano... La Promesa: Julieta advierte a Manuel de que vigile a Ciro