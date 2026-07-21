Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 20 al 24 de julio

Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los acontecimientos deportivos de los que podrás disfrutar del lunes 20 al viernes 24 de julio. Ha terminado el Mundial de fútbol 2026, de la mejor manera posible para la selección española. Los campeones del mundo han celebrado por todo lo alto la conquista de la Copa del Mundo. Pero el deporte no para en RTVE. El Tour de Francia entra en su última semana de carrera con una contrarreloj individual, una llana y la triple etapa alpina antes del paseo triunfal por París.

En waterpolo, las selecciones españolas masculina y femenina afrontan la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputará del 22 al 26 de julio en Sídney (Australia), y donde compiten las ocho mejores selecciones del mundo. La selección masculina buscará revalidar el título conquistado el año pasado en Montenegro mientras que para la femenina se trata de una oportunidad con el objetivo de conquistar el único gran título que todavía falta en su palmarés y afianzar el relevo generacional iniciado tras la conquista del oro olímpico en París 2024.

También se disputa el Campeonato del Mundo de piragüismo en Slalom y Kayak Cross en la ciudad estadounidense de Oklahoma. El equipo español llega a territorio estadounidense con la máxima ambición y con el aval de los excelentes resultados cosechados durante el primer tramo del año en el circuito de la Copa del Mundo. La expedición está compuesta por doce palistas y estará encabezada por los medallistas olímpicos Maialen Chourraut y Pau Echaniz.

Y el viernes da el pistoletazo de salida el Campeonato de España de atletismo. En el Estadio Ciudad de Málaga se reunirán los mejores atletas españoles, casi la última opotunidad para definir la preselección de la selección española que competirá en el Campeonato de Europa de atletismo de Birmingham, que tendrá lugar del 10 al 16 de agosto.

¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!

Lunes 20 de julio 17:40 horas: Celebración del Mundial conquistado por la selección española masculina de fútbol por las calles de Madrid. Teledeporte y RTVE Play 21:00 horas: Fiesta en la plaza de Cibeles con los campeones del mundo. Teledeporte y RTVE Play

Martes 21 de julio 14:15 horas: Ciclismo.Tour De Francia 2026. 16ª Etapa. Évian-Les-Bains > Thonon-Les-Bains (26 Km) Contrarreloj Individual. Teledeporte, La 2 y RTVE Play

Miércoles 22 de julio 12:15 horas: Waterpolo. Copa Del Mundo femenina. Encuentro de cuartos de final. España - Hungría. (Sidney, Australia). Teledeporte y RTVE Play 14:50 horas: Ciclismo. Tour De Francia 2026. 17ª Etapa. Chambéry > Voiron (175 Km) Llana. Teledeporte, La 2 y RTVE Play

Jueves 23 de julio 10:30 horas: Waterpolo. Copa Del Mundo masculina. Encuentro de cuartos de final. España - Australia (Sidney, Australia). Teledeporte y RTVE Play 14:05 horas: Ciclismo. Tour De Francia 2026. 18ª Etapa. Voiron > Orcières-Merlette (185 Km) Montaña. Teledeporte, La 1 y RTVE Play 17:00 horas: Piragüismo. Campeonato del Mundo en eslalon. Semifinales kayak masculino y femenino (Oklahoma, EEUU). Teledeporte y RTVE Play 21:00 horas: Piragüismo. Campeonato del Mundo en eslalon. Finales kayak masculino y femenino (Oklahoma, EEUU). Teledeporte y RTVE Play