Así ha sido la gran fiesta de la Selección Española en Cibeles: Aitana, Arde Bogotá, Viva Suecia y muchos más

La segunda estrella ya luce en el escudo de la Selección Española de Fútbol Masculina. Después de un duro duelo contra Argentina, España consiguió, con su 1-0, alzarse con la Copa del Mundo. La capital madrileña ha recibido por todo lo alto a nuestros campeones con una celebración en la plaza de Cibeles, un espacio que se ha convertido en el gran punto de encuentro.

Miles de aficionados han acompañado al equipo por las calles de la ciudad, una tarde cargada de emoción que no se vivía desde hacía 16 años. El recorrido ha culminado con la llegada de los jugadores al escenario para compartir el trofeo con la afición.

Pero el fútbol no ha sido el único protagonista. Mientras los campeones recorrían las calles de la capital, algunos de los artistas más destacados del panorama musical español han puesto la banda sonora a la fiesta. Arde Bogotá, Ana Mena, Lola Índigo, Viva Suecia y Aitana, entre otros, han amenizado la espera convirtiendo a Cibeles en un gran festival.

Por si te lo has perdido, te dejamos el cartel completo de actuaciones de la celebración del segundo Mundial de España.

Aitana puso la banda sonora a la segunda estrella Copa Mundial de la FIFA 2026 Aitana: su actuación en Cibeles tras la victoria de España en el Mundial 2026 Así ha sido la actuación de Aitana con "Superestrella" en la celebración del Mundial 2026 de España en Madrid. Ver ahora Si ha habido una canción que ha acompañado a la selección española durante todo el Mundial 2026, esa ha sido Superestrella. El éxito de Aitana se convirtió, casi sin proponérselo, en el himno no oficial de la conquista mundialista. Sonó en las celebraciones de los jugadores, inundó las redes sociales y acompañó miles de vídeos de aficionados durante todo el torneo.

Arde Bogotá trae el rock a la Selección Copa Mundial de la FIFA 2026 Arde Bogotá: su actuación en Cibeles tras la victoria de España en el Mundial 2026 Así ha sido la actuación de Arde Bogotá con "Los Perros" en la celebración del Mundial 2026 de España en Madrid. Ver ahora La banda cartagenera ha sido una de las encargada de hacer vibrar al público de Cibeles. El grupo ha llegado a Madrid en uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de consolidarse como uno de los grandes fenómenos del panorama nacional gracias a sus directos y a su presencia en los principales festivales del país, la formación sumó otro escenario histórico.

Ana Mena y Lola Índigo, la apuesta más veraniega Ana Mena y Lola Índigo: su actuación en Cibeles tras la victoria de España en el Mundial 2026 Así ha sido la actuación de Ana Mena con Lola Índigo en la celebración del Mundial 2026 de España en Madrid. Ver ahora Si había dos artistas llamadas a poner el toque más veraniego a la celebración, esas eran Ana Mena y Lola Índigo. Las artistas andaluzas han participado en la fiesta organizada por la Real Federación Española de Fútbol. El público y los ganadores del Mundial han coreado su éxito de pa ti toa <3, uno de los lanzamientos más comentados de la temporada.

Viva Suecia, lo más indie de la celebración del Mundial Copa Mundial de la FIFA 2026 Viva Suecia: su actuación en Cibeles tras la victoria de España en el Mundial 2026 Así ha sido la actuación de Viva Suecia con "Mala Prensa" y "El Bien" en la celebración del Mundial 2026 de España en Madrid. Ver ahora La banda murciana aportó un sonido diferente a un cartel que reunió algunos de los nombres más importantes de la música española. Con una trayectoria marcada por los festivales y los grandes directos, Viva Suecia ha vuelto a demostrar por qué es uno de los referentes del indie nacional.

Tony Grox y LUCYCALYS, del Benidorm Fest al escenario de Cibeles Copa Mundial de la FIFA 2026 Tony Grox y LUCYCALYS: su actuación en Cibeles tras la victoria de España en el Mundial 2026 Así ha sido la actuación de Tony Grox y LUCYCALYS con "T AMARÉ" en la celebración del Mundial 2026 de España en Madrid. Ver ahora Los ganadores del Benidorm Fest 2026 también han formado parte de la celebración con la participación de RTVE. Después de conquistar al público en el certamen musical, ambos artistas han vuelto a compartir escenario en otro evento de lo más multitudinario.

La cultura urbana llega de la mano de Saiko El joven granadino, responsable de canciones como "POLARIS" o "SUPERNOVA", no ha querido perderse la oportunidad de festejar la segunda estrella de la Selección Española en la capital. Saiko es el responsable de traer la música urbana a esta celebración, que promete ser una de las más recordadas.