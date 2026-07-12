Por qué España sigue obsesionada con los famosos "de barrio"

"Yo vengo del Rastro, de vender discos en la calle". La frase la dijo El Fary cuando ya era una estrella, pero resume perfectamente un fenómeno que lleva décadas funcionando en España: el éxito de los famosos que nunca dejan de reivindicar sus orígenes humildes.

Desde Estopa fregando platos en el bar familiar de Cornellà hasta Omar Montes pasando de un piso de 49 metros cuadrados en Pan Bendito a una mansión con piscina, el programa analiza por qué nos fascinan tanto las historias de ascenso social.

“No tienen apellido, no tienen enchufe ni pedigrí, pero han llegado a lo más alto”, plantea Núria Marín en 'Lo que pasó, pasó', donde se reflexiona sobre cómo ciertas celebridades consiguen mantener una imagen cercana incluso después de hacerse millonarias.

Uno de los ejemplos más claros es Omar Montes. El cantante sigue definiéndose como “más de barrio que un columpio” y presume constantemente de sus orígenes humildes, algo que conecta con un público que lo sigue viendo como “uno de los suyos” pese al lujo que rodea hoy su vida. Pero el fenómeno viene de mucho antes. El Fary, Lina Morgan o Paco Martínez Soria ya representaban personajes populares que hablaban “como la calle” y conectaban con espectadores que no se sentían reflejados en las élites culturales tradicionales.