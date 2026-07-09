Dámaso soborna al obispo para salvar a Victoria en 'Valle Salvaje' y desata la ira de don Hernado
- El obispo don Aurelio anuncia que Victoria es inocente y deja a todos boquiabiertos
- Don Hernando acusa a Dámaso de haber sobornado al obispo
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Tras numerosos días desde la llegada del obispo de Burgos, don Aurelio, a Valle Salvaje, sus habitantes han recibido una inesperada noticia: ¡Victoria ha sido declarada inocente! Tanto a aquellos que rogaban indulgencia al obispo, como a los que esperaban con ansia la condena de Victoria, les ha pillado completamente por sorpresa. Especialmente a don Hernando, el responsable de la presencia de Aurelio en el valle.
Don Aurelio, llegó al valle con la premisa de estudiar el posible caso de bigamia de Victoria. Desde el principio demostró ser un hombre frío y no precisamente piadoso, y pronto dejó ver que tenía una idea clara y premeditada de cuál sería el veredicto sobre Victoria. Desde luego así lo había apalabrado con don Hernando, quién resultó haberlo llamado para que intercediese en beneficio de sus intereses y cobrarse un favor que le debía.
El plan de Dámaso
Mientras, en Casa Pequeña, Dámaso, Victoria y Mercedes buscaban una forma de evitar la aparentemente inminente condena de Victoria, pues sospechaban que el clérigo podía estar comprando para perjudicarla. La pista para confirmarlo fue un amigo de Mercedes, el obispo de Osma, don Sebastián, quien debía juzgar el caso en última instancia. Parecía que su cercanía podía ayudarles a salvar a Victoria, sin embargo, Dámaso descubrió que el veredicto estaría basado en su totalidad en las pruebas presentadas por don Aurelio. Victoria ya estaba condenada.
Dámaso, como siempre calculador y determinado, no se dio por vencido: trató de convencer a don Aurelio de que cambiase de opinión con una generosa cantidad de dinero. El obispo rechazó rotundamente su soborno, alegando una falsa integridad. De este modo, resultaba inevitable un veredicto desfavorable para Victoria, puesto que, si Dámaso no sólo había fallado en su intento de persuadirlo, si no que además se había ganado su desaprobación ¿que otra salida quedaba? Pero, contra todo pronóstico, Dámaso ha encontrado la manera de convencer al obispo. Pero, ¿cómo lo habrá conseguido? ¿Mediante una cantidad aún mayor de dinero? ¿O tendrá información lo suficientemente sensible para manipular su intereses? Lo que queda claro es que Dámaso es capaz de manejar a su favor a todo aquel que se le cruce en su camino.
El violento enfrentamiento con don Hernándo
La noticia de que Victoria se ha zafado de la condena por bigamia ha llegado a Valle salvaje como una bomba de relojería: impactando a todos y desatando la ira de don Hernando. Don Aurelio ha elegido cuidadosamente un momento en el que don Hernando se encontraba fuera de palacio atendiendo unos asuntos. El marqués no se lo ha tomado nada bien, pues el veredicto difería con creces de lo que habían acordado.
Mientras la mayoría de residentes del valle se han alegrado, hemos visto crecer el ego de Dámaso, que una vez se sale con la suya. Especialmente cuando don Hernando ha acudido para reunirse con él y exigir explicaciones. Sin duda, la suya ha sido la reacción más grande. Dámaso y don Hernando ya habían tenido múltiples encontronazos ciertamente violentos por este asunto, pero una vez más parecen superarse. Hernando le ha acusado de sobornar al obispo y Dámaso, lejos de negarlo, ha asegurado que su riqueza es capaz de comprarlo todo. ¡Incluso ha sugerido a su hija Manuela! La crueldad de sus palabras ha tocado un punto débil, Manuela es lo más preciado de Don Hernando. “Brindaré sobre su tumba” afirma el marqués.
Por otro lado en Casa pequeña, Mercedes aún piensa que Dámaso es un aliado confiable en su búsqueda de hacer justicia. Mientras, aunque con reticencia, Victoria se ve obligada a permanecer bajo el amparo de Dámaso debido a que, junto a Mercedes, es su único apoyo.
Por el momento, Victoria está salvo de tener que marchar de Valle Salvaje, pero no sabemos que le depara su futuro en Casa Pequeña. ¡Va a tener que andarse con mucho cuidado! Por su parte, Dámaso tiene la sarten cogida por el mango y después de su enfrentamiento con don Hernando, está dispuesto a alimentar y escalar la gresca. ¡No te pierdas los próximos episodios para descubrir como se desarrolla esta situación!