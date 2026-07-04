'Punto Queer' mira al futuro del colectivo LGTBI: edadismo, 'sexilio' y residencias inclusivas

Inés Hernand y Aitor Albizua llevan Punto Queer al final del puerto, pero con la mirada puesta en el futuro. Sin embargo, para llegar a vaticinar qué le depara al colectivo LGTBIQA+, es importante mirar al pasado y centrarse en las problemáticas del presente.

Para ello han contado con el testimonio en primera persona de Juan José Argüello, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, la primera organización en España dedicada a cuidar y acompañar a las personas mayores LGTBIQ+, "una acogida a través del trabajo social que recoge las necesidades de esas personas, esas demandas y a partir de ahí se canaliza, se canalizan hacia los distintos servicios que ofrece la Fundación, bien sean de inserción, integración sociolaboral, psicología, trabajo de la salud mental y socialización".

Residencias donde ser uno mismo siga siendo un derecho Una de las reivindicaciones que hacen desde la propia organización es la necesidad de crear residencias de mayores especializadas en los cuidados del colectivo para evitar las consecuencias que puede generar tener que ingresar en un centro que no cuente con esta especialización, lo que puede supone incluso tener que "volver al armario" en el que, en teoría, debería ser tu hogar. De hecho, Argüello relata en Punto Queer el caso real de una persona mayor gay, de 85 años y con VIH, que ha sido expulsado de una residencia por ser portador del virus, o el de parejas que ingresan y a las que no se les permite compartir habitación. Una casuística que se magnifica en el caso de las personas trans porque "no se respetan las peculiaridades que pueda tener cada una de las facetas de nuestra comunidad" y porque "cada persona tiene el derecho de ser atendida como a él o a ella le gustaría". La necesidad de socializar con personas afines es otro de los grandes problemas a los que se enfrentan las personas del colectivo conforme van cumpliendo años y sufriendo también el edadismo por parte del propio colectivo. Es otro de los muros que trata de derribar esta Fundación a través del trabajo intergeneracional donde, explica Argüello, "los mayores pueden aportar la experiencia, conocimientos, estrategias, recursos y habilidades para ir afrontando todas las dificultades que pueden ir encontrando" y donde las nuevas generaciones pueden "acompañar, escuchar e inculcar los nuevos conocimientos, empezando por las tecnologías o la digitalización".

Pupi Poisson: "Lo que vale es lo joven y lo fresco" El edadismo dentro de la comunidad es otro de los temas que han puesto sobre la mesa en el capítulo final de Punto Queer. Pupi Poisson, la "icónica drag madrileña que ha conquistado televisiones, escenarios y música", como se autodefine después de buscar su nombre en internet, recuerda las críticas que recibió por participar en un conocido reality de televisión en el que se busca a la mejor drag del país. Sin perder un ápice de la ironía que la caracteriza, la artista denuncia que a su sector solo "se le valora cuando se va a morir". "Lo que vale es lo joven y lo fresco, no cuando estás jamona", critica entre risas, al tiempo que denuncia lo precarizado que está su arte. "Venimos de los bares, de gente que estaba allí diciendo: 'yo no he venido a verte, me estoy tomando algo y has aparecido'. Entonces eso ya tiene menos valor", aunque reconoce que en los últimos se ha revalorizado gracias a que "ha aparecido un formato que llega de Estados Unidos", pese a que las transformistas llevaban ya muchas décadas desgastando escenarios con sus tacones. Dentro del repaso semántico a la historia del colectivo, ha surgido también el privilegio del 'sexilio' y cómo el código postal, recuerda Inés Hernand, "marca tu manera de pensar, de ser y de exponerte al mundo". Esta posibilidad de poder ser ella misma es la que recuerda la periodista y activista Bake Gómez al mudarse a Madrid, aunque su primera gran performance tuvo lugar al llegar a la adolescencia para poder encajar en el nuevo mundo que se abría ante sus ojos al pasar del colegio al instituto. "Hasta los 12 años era súper machorra, con la gorra para atrás, jugaba al fútbol... Era súper libre, pero llegó el paso a Secundaria y me di cuenta de que para encajar en estos nuevos roles y dinámicas, iba a tener que cortar todo eso. Me transformé, cambié mi forma de vestir, mi forma de ocupar el espacio, mi postura corporal...". Bake Gómez y Pupi Poisson en 'Punto Queer'RTVE

Bake Gómez, a la adolescencia LGTBI: "No tengáis miedo, vais a ser felices" Por eso, en este punto final Inés y Aitor le han dado la oportunidad de ser ella quien lance su mensaje a la infancia y a la adolescencia. Desde su experiencia, envía un mensaje tranquilizador en el que les pide valentía y "que no tengan miedo porque van a ser felices". Además, les recuerda que si a su alrededor no encuentran gente como ellas, "que no se preocupen, que el mundo está lleno de bolleras, lleno de trans y lleno de drags... y que van a encontrar gente como ellas. Y si en algún momentito lo están pasando mal, que la adolescencia es muy jodida, que no desfallezca, que no baje los brazos, que hay un mundo lleno de gente como nosotras, nosotres, nosotros que le está esperando con los brazos abiertos". Y, si quieren unirse al mundo del espectáculo, Pupi Poisson se anima a que, si es "su sueño, si les gusta, que lo hagan, que no se esconda, que va a haber un día en el que todo eso va a merecer la pena y no van a estar encerradas" y que "una lesbiana puede ser una drag king".