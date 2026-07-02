Marc Biarnés en 'Punto Queer': "La secundaria de mi época no era un espacio seguro para decir que eras gay; estabas forzado a aparentar"

¿Está realmente normalizada la diversidad o nos conformamos con repetir que ya existen los mismos derechos para todo el mundo? En la tercera entrega de Punto Queer en RTVE Play, Inés Hernand y Aitor Albizua cuestionan los cimientos de la "normalidad" planteando que lo que el espacio público considera correcto no es un hecho objetivo, sino el resultado de decisiones políticas y culturales consolidadas con el tiempo. Lejos de los debates teóricos, el comunicador David Andújar aterriza la conversación compartiendo su propia experiencia en la capital: "Mi normalidad es más de maricón de centro de Madrid, pero con esas disidencias, con esas minorías abrazadas y convivir con ellas". Esa desconexión entre el dogma institucional y la realidad de la calle articula un programa volcado en examinar la evolución de las etiquetas con las que el propio colectivo LGTBIQA+ busca autodefenderse.

Marc Biarnés: El humor en redes contra los discursos de odio El activismo de manifestación comparte ahora peso con el impacto de las pantallas de TikTok y los micrófonos de los podcasts. En este ecosistema digital, donde la búsqueda de visibilidad convive directamente con un agresivo aumento del discurso de odio, el actor y creador de contenido Marc Biarnés (@nosoloviernes) defiende el humor y la ironía como los vehículos más eficaces frente a la resistencia ideológica de los sectores más reaccionarios. "Yo he optado por hacerlo todo desde el humor porque creo que también es una vía", argumenta el creador, consciente de que a ciertos públicos les cuesta asimilar ciertos discursos, pero que "se llega más fácil a través de un chiste". Esta agudeza para leer la realidad nace de un proceso personal marcado por las caretas del pasado. El propio Biarnés recuerda la hostilidad de crecer fuera de la norma y cómo el miedo al señalamiento moldea la identidad desde edades muy tempranas. "Socialmente, en la secundaria de mi época, no era un espacio en el que uno se sintiera seguro para decir 'I'm gay'", confiesa el comunicador, rememorando una etapa en la que verse obligado a camuflarse acabó abriéndole las puertas de su vocación artística: "Yo descubrí que me encantaba lo de interpretar, creo, por haber tenido el papel que finges en la cena de Navidad, en el colegio constantemente". Una necesidad de supervivencia escolar que le llevó incluso a refugiarse en las artes marciales: "He de buscar algo violento para equiparar al fútbol; por eso me introducí en el taekwondo".

La trampa de un algoritmo entrenado con los prejuicios del pasado El entorno digital despliega trampas complejas a través de una inteligencia artificial que automatiza los sesgos bífobos y tránsfobos al nutrirse de bases de datos del pasado. Mientras Inés Hernand denuncia en el plató que estas tecnologías llegan a patologizar las identidades trans, el debate enciende las alarmas sobre los riesgos de dejar las dudas más íntimas de la juventud en manos de algoritmos privados. David Andújar pone voz al aislamiento que sufren muchos menores en sus procesos de aceptación cuando no cuentan con entornos seguros: "Me imagino al David de 13, 14 años, que tiene la IA ¿y qué haces cuando quieres salir del armario y no le hablas con nadie?". La falta de referentes fiables aboca a una situación preocupante: "¡Ostras! Le voy a preguntar... y a lo mejor mucha gente que no ha dado ese paso está ahora mismo hablándolo con una inteligencia artificial".