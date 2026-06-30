70 chavales en el Campus Oficial del Atlético de Madrid en Extremadura

La tercera edición del Campus Oficial del Atlético de Madrid en Extremadura se celebra en el Colegio San José de Villafranca de los Barros, una localidad de 12000 habitantes. Son 70 chavales que tienen entre 4 y 20 años. Casi la mitad proceden de países de todo el mundo como Polonia, Bulgaria, Estados Unidos, Estonia, Australia, India, Brasil o Canadá. Conviven durante 2 semanas con estudiantes de toda España. Su presencia es posible por la participación de Rotary Internacional, un club de ayuda humanitaria presente en todo el mundo

El Campus Oficial del Atleti en Extremadura crece

El Campus Oficial del Atleti en Extremadura está organizado por el Colegio San José de Villafranca de los Barros con la colaboración de la Academia del Atlético de Madrid, el Rotary Club y el proyecto Global Games. Durante dos semanas siguen el método del club rojiblanco pero también están presentes la práctica de diferentes idiomas y diferentes culturas, como explica Isaac Rodríguez, Director Deportivo del Campus

Los responsables reconocen que el Campus no puede crecer mucho más. Si acaso hasta los 110 chavales como máximo. De esta manera quieren garantizar la calidad de la atención a los inscritos en el terreno deportivo, en las instalaciones y en los servicios

Mucho más que fútbol

Entrenadores de la Escuela del Atlético de Madrid apoyados por técnicos de Extremadura se ocupan de las sesiones técnicas, tácticas y físicas de los chavales. Pero también imparten charlas sobre rendimiento deportivo, nutrición, gestión de redes sociales, inclusión, diversidad, liderazgo, tarea en equipo y hábitos saludables.

Uno de los monitores, Daniel Conde, confiesa que "en el fútbol está casi todo inventado y nosotros ponemos la pasión y nuestra forma de entender el deporte y la vida. Queremos mostrar los valores que fomenta el club e intentar que sean buenas personas" También subraya que los monitores reciben mucho cariño, simpatía y buen trato por parte de los chavales

La piscina es una de las asignaturas que más éxito tiene en este encuentro

Quieren clausurar el tercer Campus del Atlético de Madrid en Extremadura con un partido entre los chavales inscritos frente a una Selección Extremeña