Los mejores momentos de MasterChef 14

La gran final de MasterChef 14 llega a La 1 de TVE y a RTVE Play el próximo lunes 22 de junio después de La Revuelta. Ha sido una temporada espectacular, con momentos inolvidables, muchas risas y algún que otro llanto. Ahora, a pocos días de ponerle el broche de oro, repasamos los mejores momentos de la edición: desde el debut de Marta Sanahuja al anuncio del embarazo de Maggie, pasando por la confesión de Gema o la prueba de los lobos en la que Chambo brilló. Para ti, ¿cuál ha sido el momento más icónico de la temporada?

1 - El debut de Marta Sanahuja Los inicios nunca son sencillos pero Marta se adaptó a la perfección desde el primer día, haciendo equipo rápidamente con Pepe y Jordi. Y siempre con su base gastronómica por delante. En su estreno, se enfundó la chaquetilla y elaboró dos increíbles postres: una tableta de chocolate Dubái y un bizcocho relleno de chocolate Dubái. Además, demostró que tiene un lado emocional que no esconde y desde que llegó a MasterChef empatiza con los aspirantes como si fueran su familia, tal y como hizo con Inma a la hora de hablar de sus trastornos alimentarios. Los 5 mejores momentos de Delicious Martha en su estreno en el jurado de MasterChef 14

2 - De nuevo los mejores invitados En el segundo programa de la edición, Juanjo Bona y Masi Rodríguez regresaron a las cocinas de MasterChef para darle sus mejores consejos a los aspirantes. La pareja de amigos que revolucionó MasterChef Celebrity 10 ya son familia del formato e incluso nos regalaron una nueva temporada de 'Qué decirte que no sepas', el videopodcast con el que pudimos conocer su lado más caótico y disfrutón mientras repasaban los programas de su edición. Además de Juanjo y Masi, otros nombres de la familia MasterChef regresaron a nuestras cocinas: Gabriela Hinojosa y Bea Negro (ganadora y duelista de MasterChef 12+1), Saúl Craviotto, Tamara Falcó, Yolanda Ramos o Ángela Gimeno (ganadora de MasterChef 12), entre otros.

3 - El repaso a los memes más virales de MasterChef En el tercer programa de MasterChef 14 disfrutamos de la prueba de la Memepedia, donde los jueces repasaron los memes más virales de toda la historia del formato. Desde el icónico momento de las bragas de mercadillo de Yolanda Ramos, al postre con el molde de incluido de Bibiana Fernández, pasando por el "¿Puedes parar de decir 'la has cagado'?" de Juan Antonio y el moco de Eduardo Casanova. Inolvidables. Del 'León come gamba' a Yolanda Ramos y las bragas de mercadillo: Los memes más virales de la historia de 'MasterChef'

4 - El inesperado anuncio de Maggie: ¡embarazada! Con el mes de competición superado, Maggie no pudo esconderlo más y se sinceró delante de los jueces de MasterChef 14 en la presentación de uno de sus platos: "Se llama 'Mi mayor sorpresa' y se lo dedico al bollo que se está cocinando aquí dentro, que fue una gran sorpresa porque me enteré el mismo día que entré aquí". Tras recibir la felicitación de Pepe, Marta y Jordi, Maggie explicó que físicamente estaba siendo "duro", pero que su madre le enseñó a ser una mujer fuerte. "Me levanto con vómitos y me acuesto con mareos, pero mis compañeros me están cuidando mucho", remarcó. MasterChef ¡Sorpresa! Maggie anuncia su embarazo en MasterChef 14 Ver ahora

5 - La bronca de Pepe Rodríguez a los aspirantes Pepe Rodríguez es de esas personas con una personalidad contagiosa y la alegría y el humor que normalmente tiene se hace extensible a todo aquel que está a su alrededor. Pero también sabe ponerse serio cuando toca, y fue lo que hizo en la prueba de exteriores del quinto programa de MasterChef 14, cuando tuvo que intervenir para frenar ciertos comentarios y actitudes del equipo rojo -Germán, Carlota, Annie, Pepe e Inma- hacia Javier que empezaban a pasarse de graciosos: "Hay que saber dónde está el límite". Bronca de Pepe Rodríguez en MasterChef 14: "¿Vais a estar todo el rato criticando? ¡Hay que saber cuando parar!"

6 - El cambio de capitanía que desató el caos con Pepe El cocinado por equipos en Nuevo Baztán será recordado como uno de los más hostiles de la historia del programa. Lo que empezó con un homenaje a 25 parejas que cumplían sus bodas de oro, terminó en una discusión tras otra, con Pepe en el centro de la polémica. Su actitud tras el cambio de capitanía provocó una cascada de reacciones en sus compañeros, que le pidieron respeto en varias ocasiones durante el cocinado: "Es un sinvergüenza, ha sido un despropósito de malas palabras y mala educación. Hay a veces que está bien pedir perdón".

7 - Gema habla de sus adicciones del pasado En los primeros cinco programas de MasterChef 14, Gema ya había contado bastantes cosas de su vida: desde su faceta de jugadora de póker profesional a su relación con Dios. Pero en el sexto episodio, la aspirante quiso hablar de sus adicciones del pasado y aprovechar la ocasión para mandar un mensaje de concienciación: "Hay gente que piensa que no, pero la marihuana también es una droga". Gema le explicó a Marta Sanahuja cómo conoció a su pareja: "Conocí a mi novio en terapia de grupo, intentando quitarnos del vicio de la mala vida. Le conocí en reunión, donde tratamos de convertirnos en mejores personas". A continuación, Gema fue más explícita y lanzó un mensaje a todos aquellos que no le dan importancia al consumo de marihuana: "Yo estuve en esas reuniones porque me gustaba la marihuana, para quien piense que no es una droga, también lo es. Yo decidí salir de eso, de una manera consciente".

8 - Paloma, repescada La salida de Paloma en el programa 5 de MasterChef 14 dejó un hueco que nadie pudo ocupar. Sin duda, Pepe fue el más afectado pero no el único. Javi y Maggie también lo notaron mucho. Pero a veces el tren pasa dos veces y Paloma con sus buñuelos de morcilla recuperó el delantal blanco para incorporarse de nuevo como aspirante de pleno derecho, lo que le sirvió para reivindicarse y, a su vez, tranquilizar a Pepe y darle un nuevo apoyo a Javier.

9 - Chambo, el estratega perfecto en el juego de los lobos Pasado el ecuador del programa, MasterChef 14 se convirtió en un tablero de juegos para ver la vena más estratega de los aspirantes. Inspirado en el juego de rol 'Lobos', las cocinas se transformaron en una aldea en la que la mayoría de los jugadores son aldeanos, pero también hay algunos hombres lobo. En la versión MasterChef, los lobos boicotearon a sus compañeros intentando no ser descubiertos. Si al término del cocinado no eran descubiertos, el premio era más que jugoso: la permanencia directa una semana más en el programa. Elegidos al azar, Chambo y Javier fueron los lobos y mientras que el interiorista terminó descubierto por sus compañeros, Chambo escondió sus cartas a la perfección y consiguió pasar desapercibido mientras boicoteaba los platos del resto de aspirantes.

10 - ¿Nuevo peor plato de la historia de MasterChef? En el décimo programa de MasterChef 14, a Pepe y a Gema les tocó trabajar juntos y lo hicieron con desgana y poca motivación. E indudablemente afectó al plato. Llegado el momento de la cata, los jueces se mostraron muy contundentes: "Habéis tenido una actitud pésima, os habéis obviado y ninguneado. Y el resultado es un plato infame. Está malo como un demonio, es una porquería. Y es con diferencia el peor plato de la temporada. El valor estaba en sumar. Esto es para echaros. Quizás sea uno de los peores platos de todas las ediciones". MasterChef ¿El peor plato de la historia de MasterChef? Ver ahora

11 - La emocionante visita de los familiares con petición de mano La visita de los familiares nos dejó una temporada más imágenes preciosas con momentos para el recuerdo. Y Camilla protagonizó uno de los instantes más bellos en la visita de su marido y sus hijos a MasterChef 14. Entre lágrimas, la italiana se lanzó a los brazos de su familia para fundirse con ellos en un abrazo. Thiago, el hijo mayor, tampoco pudo evitar llorar al dirigirse a su madre: "La echo demasiado de menos". Antes del cocinado conjunto, y superada la emoción inicial del reencuentro, Aarón (marido de Camilla) mostró su apoyo absoluto a su mujer, aunque está deseando tenerla de vuelta en casa: "Cada vez estás llegando más lejos y cada vez estamos más cerca de volver a estar juntos. Estoy muy contento por ti, por nosotros, por los niños y por las oportunidades que se te van a abrir". Además de Camilla, Chambo y su novia demostraron el amor que se tienen y Carlota le pidió matrimonio a Philipp, su pareja. ¡Que viva el amor! ¡Boda a la vista en MasterChef 14! Así fue la romántica y directa petición de matrimonio de Carlota a Philipp en las cocinas