El aprendizaje personal de Camilla en MasterChef 14: "He aprendido a escuchar a la gente. Antes no aceptaba las críticas"
- La aspirante italiana fue, junto a Annie, la primera finalista de la edición
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Lejos queda ya la versión más guerrera de Camilla y sus primeros enfrentamientos con Javier. El paso de la italiana por MasterChef 14 le ha hecho crecer gastronómicamente pero también personalmente. Y eso es algo de lo que se enorgullece. Siempre con carácter y liderazgo, Camilla ha aprendido a escuchar y siente que "MasterChef ha sido una verdadera terapia para lograr aceptarme a mí y aceptar a los demás". Ahora, a un paso de la final, se sincera ante los jueces y ante la audiencia.
Tras quedarse a un paso de ser la mejor del primer reto con la cocina holística de Rasmus Munk como protagonista, Camilla llegó a la prueba por equipos con el objetivo de salir de allí como finalista. Y lo consiguió. Pero durante el cocinado tuvo tiempo de explicar la revolución personal que MasterChef está suponiendo para ella. Todo arrancó con la afirmación de Chambo: "Has cambiado muchas cosas desde que estás aquí". Y fue ahí cuando Camilla se confesó: "He cambiado entera. Estaba macarrilla y aquí he aprendido a escuchar a la gente, a escuchar sobre todo los consejos de cada uno. Mi paso por MasterChef ha sido una verdadera terapia. Necesitaba este cambio, lo va a agradecer mi familia y todo mi entorno".
"Me picaba por todo y no aceptaba las críticas"
Pero la cosa no quedó ahí y en la prueba de eliminación, ya como finalista de la edición junto a Annie, la aspirante italiana explicó su sentir a los jueces: "Ha sido una terapia porque he aprendido a aceptarme a mi y aceptar a los demás. Me picaba por todo, no aceptaba las críticas. Aquí he aprendido a que los demás pueden darte su opinión y que si te la dan desde el cariño es un consejo que tu tienes que tomar y hacer tesoro de ellos. La gente no siempre te dice las cosas para hacerte daño". Mientras explicaba la sonrisa no se le borró en ningún momento, sabedora de que está atravesando uno de sus mejores momentos personales.
Por eso, Camilla ve MasterChef como una máquina aceleradora de aprendizaje tanto culinario como personal: "Ha sido una terapia porque la Camilla que entró tenía 8 kilos de rabia más y estaba insatisfecha. Ahora he cogido seguridad, me he endulzado y he aprendido a empatizar con todo el mundo, con los que me caían bien y los que me caían mal. Estoy muy contento. Me siento más ligera".
La una incógnita que queda ahora es saber si ese empuje, esas ganas y ese crecimiento dentro y fuera de las cocinas será suficiente para llegar al duelo final y luchar por el trofeo. ¿Tienes ya tu favorito o favorita para alzarse con la victoria en MasterChef 14?