El aprendizaje personal de Camilla en MasterChef 14: "He aprendido a escuchar a la gente. Antes no aceptaba las críticas"

Lejos queda ya la versión más guerrera de Camilla y sus primeros enfrentamientos con Javier. El paso de la italiana por MasterChef 14 le ha hecho crecer gastronómicamente pero también personalmente. Y eso es algo de lo que se enorgullece. Siempre con carácter y liderazgo, Camilla ha aprendido a escuchar y siente que "MasterChef ha sido una verdadera terapia para lograr aceptarme a mí y aceptar a los demás". Ahora, a un paso de la final, se sincera ante los jueces y ante la audiencia.

Tras quedarse a un paso de ser la mejor del primer reto con la cocina holística de Rasmus Munk como protagonista, Camilla llegó a la prueba por equipos con el objetivo de salir de allí como finalista. Y lo consiguió. Pero durante el cocinado tuvo tiempo de explicar la revolución personal que MasterChef está suponiendo para ella. Todo arrancó con la afirmación de Chambo: "Has cambiado muchas cosas desde que estás aquí". Y fue ahí cuando Camilla se confesó: "He cambiado entera. Estaba macarrilla y aquí he aprendido a escuchar a la gente, a escuchar sobre todo los consejos de cada uno. Mi paso por MasterChef ha sido una verdadera terapia. Necesitaba este cambio, lo va a agradecer mi familia y todo mi entorno".