¿Cómo llegó Pelé a ganar el Mundial y ser una leyenda? La película sobre su vida que le hizo llorar

Ganar el Mundial tres veces solo está al alcance de una verdadera leyenda del fútbol. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, es la única persona que lo ha conseguido en toda la historia de la competición.

Alzó la primera copa en su estreno con la selección brasileña, cuando tenía 17 años. Repitió en la siguiente edición y logró hacerse con la tercera estrella a los 30 años. Pero ¿cómo consiguió llegar a lo más alto del fútbol y pasar a ser 'O Rei' del deporte? Su historia la cuenta la película Pelé, el nacimiento de una leyenda, un biopic que emocionó a su propio protagonista, quien también participó en la cinta.

El nacimiento de una leyenda "Todos los proyectos, las películas y los documentales que he hecho han tratado sobre el Pelé estrella, el Pelé campeón, pero la gente no sabe exactamente cómo empezó Pelé, de dónde venía", contaba la estrella a la distribuidora eOne. Precisamente a sus orígenes nos lleva la película, escrita y dirigida por los hermanos Jeff y Michael Zimbalist. Tráiler de 'Pelé, el nacimiento de una leyenda' Ver ahora En 1950, mientras Brasil juega —y pierde— la final del Mundial contra Uruguay, descubrimos el día a día de Edson Arantes do Nascimento, conocido entonces como Dico. Criado en una favela de Bauru, tiene nueve años y limpia zapatos para ayudar a su familia. Dico sueña con seguir los pasos de su padre, antiguo futbolista retirado por una lesión, y dar por fin la victoria a su país. Cómo recibió el apodo con el que conoció la gloria y cómo fichó por el Santos son algunos de los momentos retratados en Pelé, el nacimiento de una leyenda. La película dedica su segunda parte al episodio que lo convirtió en un icono: el Mundial de 1958.

¿Quién interpreta a Pelé en la película? Los encargados de llevar a la gran pantalla la historia de Pelé fueron los jóvenes actores brasileños Leonardo Lima Carvalho y Kevin de Paula, quienes interpretaron al astro con 9 años y de 15 a 17, respectivamente. Mientras el primero ha decidido seguir el camino de la actuación, Kevin de Paula se dedica al fútbol. En 2026 juega en el equipo portugués S.C. Mineiro Aljustrense y, como se puede ver en su Instagram, su dorsal reza Kevin Pelé. Kevin de Paula en 'Pelé, el nacimiento de una leyenda' En su reparto también se encuentran otros nombres más famosos, entre ellos el de Seu Jorge, actor de Ciudad de Dios, que aquí es el padre de Pelé. El estadounidense Vincent D'Onofrio interpreta al seleccionador Vicente Feola, mientras que el mexicano Diego Boneta hace de José Altafini, 'Mazzola'. En la versión original de la película, a pesar de sus distintas nacionalidades y de la del propio Pelé, todos hablan en inglés.