Unai Simón zanja la polémica sobre la portería de la Selección: "La salud de un equipo la determina quienes están de suplentes"

Doha. 7 de diciembre de 2022. Marruecos elimina a España en octavos de final. Un fracaso para la selección nacional. Pero también el comienzo de una nueva eraque, ¡ojalá!, tenga su culmen en Nueva York, en la final de la Copa del Mundo 2026, tras haber conquistado ya la Nations League en 2023 y la Eurocopa de Alemania en 2024.

Denominación de Origen arranca en Catar, en esa derrota de la selección ante Marruecos que supuso el final de la era Luis Enrique y la llegada de Luis de la Fuente al combinado nacional. Un desconocido para el gran público, pero con una extensa carrera futbolística a sus espaldas que, sin embargo, no le libraron de todo tipo de críticas. Lo que no sabían quienes ponían en duda sus decisiones fue que De la Fuente se crece ante la adversidad. “Las críticas de los medios provocaron que me motivara mucho más”, confiesa en el documental.

Denominación de origen Denominación de origen - Episodio 1 Conoce el origen de Lamine Yamal, al Nico Williams más personal, el método de Luis de la Fuente y las historias de Borja Iglesias y Mikel Merino. rtve play

De la Fuente nació en Haro (La Rioja) y allí están sus orígenes y la explicación a su forma de ser, a sus valores, dentro y fuera del campo. Allí sus amigos piden a la Virgen de la Vega que le ayude en cada encuentro. De la Fuente siente ese apoyo, pero confía más en otra fuerza: la del grupo. “Encajamos cuando anteponemos el bien común al individual. Cuando un equipo juega junto, las cosas son posibles. Somos un ejemplo de lo que demanda la sociedad, estar unidos”, sentencia.

La polémica de los cuatro porteros de la selección Esta filosofía la comparten también quienes han pasado por la selección desde ese 2022, por eso, la última polémica generada entorno a la portería de España ha quedado, de puertas para adentro, en una anécdota. En marzo de 2026, por primera vez, Luis de la Fuente convocaba a cuatro porteros, un hecho inédito que generó todo tipo de suspicacias y puso en duda la idoneidad de Unai Simón bajo los palos. “Vivo ajeno a los ruidos, soy independiente y no me van a influir”, confiesa De la Fuente. Para el guardameta titular del Athletic de Bilbao, la polémica es algo habitual en su posición. “Desde que debuté en 2020, siempre se ha cuestionado la portería de la selección, aunque hayamos ganado cosas”, explica. Por eso, se mantiene al margen como el resto de sus compañeros. Ni Simón, ni David Raya, ni Remiro ni Joan García formaron parte de la discusión. La opinión de todos es unánime. “Nadie es más por jugar. Lo importante es tener una convivencia sana y hacérselo fácil al compañero. Un portero tiene que tener nivel, esfuerzo, personalidad, compañerismo. Yo entreno como si fuera titular y ayudo a que el que juegue esté bien porque será bueno para todos”, explica el Remiro, titular en la Real Sociedad. “En los grandes tornos ganan los mejores equipos, no los mejores jugadores. La salud de un equipo la determinan quienes están de suplentes”, concluye Simón.

Nico Williams: “Estoy en mi casa” Sentimiento de pertenencia y orgullo definen al cuerpo técnico y los jugadores de la actual selección. Lamine Yamal es uno de los más a fuego tiene grabado el lugar donde se forjó su talento y su personalidad: el barrio de Rocafonda, en Mataró (Barcelona). En ese barrio obrero todavía se recuerda a un pequeño Lamine jugando en las plazas con chicos mayores que él, luchando por cualquier balón. “Nunca lo daba por perdido”, recuerda Inocente Díez, quien fue su primer entrenador. De esas calles pasó al FC Barcelona, donde se convirtió en el jugador más joven de su historia en debutar, con 15 años y nueve meses. Pero nunca ha olvidado su casa, que recuerda con una celebración especial tras cada partido: “Es algo significativo, me acuerdo de mi barrio”. Nico Williams también tiene grabado a fuego Bilbao y el Athletic de Bilbao. Por eso, en 2025, rechazó la oferta del FC Barcelona para quedarse en casa. “Pesa más el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa”, dijo en el vídeo en el que confirmaba que se quedaba en el club en el que creció con persona y como futbolista. “Prefiero estar en el Athletic que ganar cinco Champions o dos ligas en otro equipo”, afirma. Una decisión que fue un antes y un después para el jugador, que ha pasado en el último año por varias lesiones que, sobre todo, le han permitido crecer como persona, madurar. Lamine Yamal durante su entrevista para el documental con Denominación de Origen