Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 15 al 21 de junio

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Corazones indomables y Alma Viva son solo algunas de las películas que durante la semana del 15 al 21 de junio se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Cazador de recompensas (Lunes 15 de junio a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Cine de siempre Mañanas de cine - Cazador de recompensas Hanks Fellows, un cazador de recompensas que se dedica a recuperar el dinero de atracos a bancos, persigue a Gus Kennebeck, asesino de su hermano. rtve play Paz Guerra (Tony Bravo) es un ranchero que se gana la vida fuera de la ley hasta que un día decide cambiar su forma de vida. No se queda tranquilo si piensa en el líder de la región, que ahora mismo regenta su rancho.

Dos veces judas (Martes 16 de junio a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern italiano en el Luke Barret (Antonio Sabato) sufre amnesia tras recibir un disparo en la cabeza. Al recuperarse del impacto, un pistolero le contrata para acabar con su propio hermano Victor (Klaus Barret).

Los murciélagos han abandonado el campanario (Cortometraje) (Martes 16 de junio a las 0.15 horas en La 2 y RTVE Play) Manuel y Alfonso Bernal dirigen una historia ambientada en un bosque. Allí conviven un viejo vampiro cineasta y sus cinco discípulos. La noche de su cumpleaños, les pide rodar un plano a la salida del sol.

California (Cortometraje) (Martes 16 de junio a las 0.30 horas en La 2 y RTVE Play) Tras la muerte de su madre, Cipri (Fiti Jara) se hace cargo del negocio familiar: el Hostal California. Allí conoce a Maribel (Belén Ponce de León), una huésped con el corazón roto.

Corazones indomables (Miércoles 17 de junio a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) John Ford dirige este mítico wéstern. A principios de la Guerra de la Independencia Norteamericana, Lana (Claudette Colbert) y Gilbert (Henry Fonda) son dos campesinos rebeldes de la zona norte del estado de Nueva York. Junto a otros, luchan contra las tropas británicas y los indios.

Barro en los ojos (Jueves 18 de junio a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern italiano dirigido por Edoard Mulargia. Django persigue a unos bandidos renegados, responsables de la violación y el asesinato de su esposa. En el camino, salva de la horca a un ladrón de caballos, que sabe quién mató a su esposa.

Alma Viva (Jueves 18 de junio a las 0.05 horas en La 2 y RTVE Play) Drama portugués. Salomé (Lua Michel) regresa a su pueblo por las vacaciones de verano, pero su querida abuela muere inesperadamente. Mientras los adultos se pelean por la herencia, Salomé experimenta todas las tradiciones que le contó su abuela y consigue unir a toda la familia.