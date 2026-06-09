¿Sin plan este verano? Disfruta de diez películas gratis en 'Cine Club Play'

A menos de medio mes para que empiece oficialmente el verano, quizá haya quien pueda quedarse ya en casa, huyendo del calor y disfrutando de un merecido tiempo de descanso. A falta de una buena piscina o de un aire acondicionado de última generación, en RTVE Play te ofrecemos diez películas para ver en estos meses con historias de todo tipo: amor, comedia, superación y algún que otro título bélico.

Si te saben a poco, tienes a tu disposición 60 largometrajes del mejor cine europeo e internacional gracias a Cine Club Play. Varias de las películas disponibles en ese catálogo han ganado un Oscar o un Globo de Oro, pero también hay hueco para aquellas premiadas en festivales tan prestigiosos como Cannes, Berlinale o la Seminci vallisoletana.

Palm Springs Cine Club Play Cine - Palm springs Nyles y Sarah se encuentran casualmente en una boda en Palm Springs. Las cosas se complican a medida que no pueden huir del lugar ni de sí mismos. rtve play Comedia romántica nominada al Globo de Oro. El que estuvo a punto de conseguir otro reconocimiento fue Andy Samberg por su papel de Nyles, un joven despreocupado que conoce a Sarah (Cristin Milioti) antes de la boda de sus mejores amigos. Lo que podría ser una típica película de amor se transforma en un bucle temporal del que sus protagonistas no pueden escapar tan fácilmente.

La (des)educación de Cameron Post Cine Club Play Cine - La (des)educación de Cameron Post En 1993, la joven Cameron es obligada por su familia a asistir a un centro de terapia para reorientar la sexualidad de los jóvenes. rtve play La adaptación de la novela de Emily M. Danforth gustó mucho en España: se hizo con la Espiga de Plata en la Seminci vallisoletana. En 1993, la joven Cameron Post (Chloë Grace Moretz) tuvo una aventura con otra mujer, motivo suficiente para que su tía, Ruth (Kerry Butler), la mandase a un centro de conversión cristiano. Allí congenia con Jane (Sasha Lane) y Adam (Forrest). Los tres intentan encajar en un lugar que les es hostil.

I am woman Cine Club Play Cine - I am woman Cuenta la historia de la cantante y activista Helen Reddy, que se dio a conocer durante la década de los años 70. rtve play Helen Reddy (Tilda Cobham-Hervey) llega a Nueva York a finales de los noventa con su hija, una maleta y unos cuantos dólares. En Australia le aseguraron que conseguiría grabar un disco, pero en la gran ciudad se dio cuenta de que no tenía posibilidades. Antes que rendirse, decide quedarse y luchar por su carrera. En el camino hace amigas como la periodista Lillian Roxon (Danielle Macdonald) y conoce a Jeff (Evan Peters), su agente y futuro marido.

Una bolsa de canicas Cine Club Play Cine - Una bolsa de canicas Un niño pequeño huye junto a su hermano de los nazis que ocupan Francia durante la Segunda Guerra Mundial. rtve play Christian Duguay dirige y coescribe este drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial. En Francia, un matrimonio organiza la huida de sus dos hijos en plena ocupación nazi. Para que el plan sea un éxito, los pequeños deben viajar solos. Historia basada en la novela autobiográfica de Joseph Joffo, que ya fue llevada al cine en 1975.

Mi vida con Amanda Cine Club Play Cine - Mi vida con Amanda David es un joven de 20 años de París que se gana la vida con pequeños trabajos. Su única familia son su hermana su sobrina Amanda, de 7 años. rtve play Drama francés que obtuvo dos nominaciones a los Premios César, una de ellas para el actor Vincent Lacoste. David, que vive el día a día y se está enamorando de su vecina Léna (Stacy Martin), ve su vida cambiar de forma radical en poco tiempo. Su hermana muere en un atentado en París y él es la única persona que puede hacerse cargo de Amanda (Isaure Multrier), su sobrina de siete años.

El secreto de las abejas Cine Club Play Cine - El secreto de las abejas Escocia, 1952. Una joven madre abandonada se enamora de la nueva doctora del pueblo y consigue, con su ayuda, dejar atrás el pasado. rtve play Anna Paquin y Holliday Grainger protagonizan la adaptación cinematográfica de la novela de Fiona Shaw. Tras una pelea en el colegio, Charlie (Gregor Selkirk) visita la consulta de Jean, una mujer que acaba de regresar a su ciudad natal. Del encuentro entre la doctora y el niño nace una buena amistad que se traslada a su madre, Lydia. Ella y Jean comienzan a pasar más tiempo juntas, pero la felicidad que ambas experimentan choca con lo que es normal en la sociedad escocesa de los años 50.

Border Cine Club Play Cine- Border Una oficial de aduanas capaz de oler el miedo desarrolla una atracción inusual por un extraño viajero mientras colabora en una investigación policial rtve play La cinta coescrita y dirigida por Ali Abbasi no pasó desapercibida: nominada a Mejor maquillaje y peluquería en los Oscar, reconocimiento en los Goya como Mejor película europea... Tina (Eva Melander) trabaja en aduanas y es capaz de reconocer cuándo está frente una persona normal y cuándo frente a una que tiene algo que ocultar. Su instituto se pone a prueba con Vore (Eero Milonoff), un hombre que claramente debería disparar sus alertas.

Hope Cine Club Play Cine - Hope La relación entre una pareja de artistas es puesta a prueba cuando a ella le descubren que tiene una enfermedad que amenaza con robarle la vida. rtve play Candidata por Noruega al Oscar de Mejor película internacional. La relación de Anja (Andrea Bræin Hovig) y Tomas (Stellan Skarsgård) no atraviesa su mejor momento. Cuando a ella le diagnostican un tumor inoperable en el cerebro, se niega a contarle la verdad a sus hijos y quien la apoya en ese proceso, para su sorpresa, es su marido. Basada en la historia real de Maria Sødahl, la directora de la cinta, y su esposo.

Buenos principios Cine Club Play Cine - Buenos principios Henri, escritor de mediana edad en crisis, está convencido de que su esposa y sus cuatro hijos son los culpables de todas sus miserias. rtve play Comedia francesa en la que Henri (Yvan Attal, que además dirige y coescribe) responsabiliza a su familia de sus problemas. De pronto, un perro comienza a acampar en su casa sin previo aviso. Pese a los intentos de echarlo, pronto Estúpido (como deciden llamar al animal) se convierte en su nuevo mejor amigo. Largometraje que adapta la historia de John Fante.