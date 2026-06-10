Los humoristas José Rafael Guzmán y Gakian visitan 'Podcast, el podcast'
- Cada miércoles, nuevo episodio con Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya
- Escucha todos los episodios de Podcast, el podcast en RNE Audio y RTVE Play
En la recta final de la temporada, Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya han hecho un doblete de invitados, con el comediante venezolano José Rafael Guzmán y la creadora de contenido y humorista Gakian. Ambos han participado en distintos sketches cómicos, cada uno con su propio registro cómico.
Para quienes todavía no conozcan a José Rafael Guzmán, se trata de uno de los nombres más reconocidos del humor venezolano contemporáneo. Comediante, locutor, creador de contenido y documentalista, ha construido una sólida trayectoria dentro del stand-up en español gracias a su capacidad para mezclar observación social, experiencias personales -estar preso le ha dado mucha chicha- y una mirada muy particular sobre la actualidad. Su carrera lo ha llevado a actuar en numerosos países y a desarrollar proyectos propios que han conectado con millones de espectadores dentro y fuera de Venezuela.
Por su parte, Garkien se ha convertido en una de las voces emergentes más interesantes del panorama humorístico actual. Su estilo destaca por la naturalidad, la rapidez mental y una personalidad escénica capaz de transformar situaciones cotidianas en momentos hilarantes. Su participación aporta una energía diferente al episodio y demuestra por qué cada vez cuenta con una comunidad más amplia de seguidores.
Una entrega repleta de situaciones absurdas, conversaciones divertidas y el talento de varios referentes del humor actual que promete arrancar más de una carcajada. Dale al play y disfruta de una de las colaboraciones más entretenidas de la temporada.
¡También en el streaming de En PLAY!
Cada miércoles, escucha Podcast, el podcast, en el streaming de En Play, después de La Revuelta. El nuevo "cajón de sastre" de RTVE Play, con los mejores contenidos de la plataforma, la televisión y el videopodcast. ¿Quieres saber más? Descúbrelo aquí.
Además, disfruta de todos los programas anteriores y los nuevos episodios de la temporada en RNE Audio y RTVE Play. El humor sigue siendo disparatado, rápido y afilado y, como ya ocurrió la pasada temporada con invitados como Galder Varas, Xavi Daura, Lalachus o Maya Pixelskaya, el trío de humoristas volverá a contar con nuevas caras sorpresa en esta nueva etapa.