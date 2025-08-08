¿Qué sabes del orgasmo femenino? Todos sus beneficios y un podcast para celebrar el Día Internacional del Orgasmo Femenino
- El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino
- Lo celebramos con algunas claves y un podcast ideal para descubrir más sobre el placer femenino
¿Hay similitudes entre el orgasmo femenino y masculino? ¿Realmente existen diferentes tipos de orgasmos? ¿Por qué las mujeres son multiorgásmicas? ¿Existe la eyaculación femenina? ¿Es lo mismo que el squirt? ¿Y el Punto G? Si no has sido capaz de responder a muchas de estas preguntas es porque, a día de hoy, aún queda mucha pedagogía por hacer con respecto a la sexualidad en general y al placer femenino en particular. Por eso, desde 2006, el 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino y, coincidiendo con ello, RNE Audio recupera el podcast divulgativo ¡Coño, un podcast!, ¿lo conoces?
A veces, lo más revolucionario es llamar a las cosas por su nombre. Y eso hace exactamente ¡Coño, un podcast!, un podcast sobre sexualidad femenina y divulgación como nunca antes la habías escuchado. Una serie creada por las periodistas Raquel Elices y Raquel M. Alonso que habla sin tapujos sobre un aspecto central del ser humano. Y, precisamente, en su capítulo En busca del orgasmoperdido hablan sobre el orgasmo femenino y los estudios realizados por la reconocida uróloga Helen O'Conell. También charlan con la sexóloga, psicóloga y terapeuta de pareja Laura Morán Fernández, la periodista especializada en sexología Noemí Casquet, el sexólogo Sergio Fosela y Lyona, autora del libro Sex Oh!
Pero, ¿y por qué es tan importante el orgasmo?
- Analgésico natural
¿Sabías que un orgasmo puede subir tu umbral del dolor hasta un 100 %? Un pequeño estudio con mujeres mostró que, justo en el clímax, la tolerancia al dolor se disparó, aliviando migrañas, cólicos y otros dolores sin pastillas. ¡Tu cuerpo fabrica sus propios analgésicos!
- Gimnasio para el suelo pélvico
Las contracciones rítmicas del orgasmo son como sentadillas internas: tonifican el suelo pélvico, mejoran la continencia y ayudan a prevenir prolapsos. Cuanto más fuertes estos músculos, mayor satisfacción sexual, según mediciones con perineómetro en mujeres jóvenes.
- Apaga el estrés en segundos
Durante el orgasmo se libera un cóctel de oxitocina y endorfinas que reduce el cortisol, la hormona del estrés. Estudios en Biological Psychology demuestran caídas significativas de este “veneno cotidiano”, dejando el cuerpo en modo relax y buen humor.
- El mejor somnífero gratis
Si te cuesta dormir, prueba un orgasmo: la oleada de oxitocina y prolactina induce somnolencia y mejora la calidad del sueño. Un tercio de las mujeres encuestadas dijo dormir mejor tras alcanzar el clímax antes de acostarse.
- Aliado de la fertilidad (y contra la endometriosis)
Orgasmar durante o después de la eyaculación masculina ayuda a retener más esperma y puede aumentar las probabilidades de embarazo. Además, un estudio de Yale halló menos endometriosis en mujeres que tenían orgasmos durante la menstruación.
- Refuerzo inmunológico exprés
Los orgasmos también son vacunas de placer: elevaron marcadores de inmunidad como la IgA y se han vinculado a mejor función inmunológica y salud cardiaca gracias a la cascada de neuroquímicos positivos.
- Turbo para la autoestima y la pareja
Orgasmos frecuentes se asocian a mayor autoconfianza y satisfacción corporal, y la oxitocina refuerza el vínculo de pareja. Cerrar la “brecha del orgasmo” mejora la comunicación y la felicidad en la relación.