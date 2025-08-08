¿Qué sabes del orgasmo femenino? Todos sus beneficios y un podcast para celebrar el Día Internacional del Orgasmo Femenino

¿Hay similitudes entre el orgasmo femenino y masculino? ¿Realmente existen diferentes tipos de orgasmos? ¿Por qué las mujeres son multiorgásmicas? ¿Existe la eyaculación femenina? ¿Es lo mismo que el squirt? ¿Y el Punto G? Si no has sido capaz de responder a muchas de estas preguntas es porque, a día de hoy, aún queda mucha pedagogía por hacer con respecto a la sexualidad en general y al placer femenino en particular. Por eso, desde 2006, el 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino y, coincidiendo con ello, RNE Audio recupera el podcast divulgativo ¡Coño, un podcast!, ¿lo conoces?

A veces, lo más revolucionario es llamar a las cosas por su nombre. Y eso hace exactamente ¡Coño, un podcast!, un podcast sobre sexualidad femenina y divulgación como nunca antes la habías escuchado. Una serie creada por las periodistas Raquel Elices y Raquel M. Alonso que habla sin tapujos sobre un aspecto central del ser humano. Y, precisamente, en su capítulo En busca del orgasmoperdido hablan sobre el orgasmo femenino y los estudios realizados por la reconocida uróloga Helen O'Conell. También charlan con la sexóloga, psicóloga y terapeuta de pareja Laura Morán Fernández, la periodista especializada en sexología Noemí Casquet, el sexólogo Sergio Fosela y Lyona, autora del libro Sex Oh!

¡Coño, un podcast! Coño, un podcast - Capítulo 2: En busca del orgasmo perdido rne audio