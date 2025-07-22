Sexualidad, psicología y emociones, tres podcast para conocerte mejor de RNE Audio
- Entender tu mente, conocer tus emociones y descubrir el sexo sin tabúes
- Te recomendamos estos tres podcast de RNE Audio
El autoconocimiento de uno mismo se ha convertido en una necesidad —y casi en una revolución personal—, por eso RNE Audio te recomienda tres podcasts de su catálogo que iluminan aspectos clave de la vida humana: la sexualidad, la psicología social y la educación emocional. Tres series diferentes ventanas a uno mismo, al mismo tiempo complementarias, que invitan a la reflexión, al aprendizaje y, sobre todo, a una escucha activa y consciente de uno mismo.
¿Buscas algo más que entretenimiento? ¿Quieres entender mejor tus emociones, cómo funciona tu mente o cómo vives tu sexualidad? Estos tres podcasts te ofrecen un viaje profundo, humano y muy necesario.
ASÍ SOMOS – Psicología social con archivos sonoros
¿Qué nos hace cotillas? ¿Por qué confiamos... o desconfiamos? ¿Qué significa ser generosos, manipulables o valientes? Estas y otras preguntas guían los episodios de Así somos, el podcast de RNE Audio creado por Molo Cebrián y Luis Muiño, conocidos por el exitoso “Entiende tu mente”.
La propuesta es original: cada episodio gira en torno a una característica humana y se construye a partir de una reflexión psicológica, acompañada por joyas del archivo sonoro de RNE. Así, el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender quiénes somos y cómo nos comportamos en sociedad. Con una duración de unos 20 minutos por episodio, este formato breve y bien editado es perfecto para quienes buscan una pausa con sentido en medio del día.
EDUCANDO EMOCIONES – Un diario íntimo y científico
La maternidad, el duelo, la culpa, el miedo, el autocuidado... Todos hemos sentido estas emociones, pero ¿realmente las entendemos? ¿Sabemos gestionarlas? “Educando emociones”, dirigido y presentado por la periodista Yolanda Flecha, nos invita a hacerlo desde un lugar íntimo y empático, sin renunciar al conocimiento experto.
Con un tono confesional y cercano, Yolanda narra en primera persona sus vivencias como madre y mujer, entrelazando reflexiones propias con entrevistas a profesionales de la psicología, la psiquiatría y la neurociencia. Cada episodio —de unos 35 a 40 minutos— se siente como una carta sonora, escrita desde la vulnerabilidad, pero también desde el rigor. El resultado es un espacio de acompañamiento emocional donde no hay respuestas cerradas, pero sí muchas claves para empezar a hacernos las preguntas importantes.
¡COÑO, UN PODCAST! – Hablar de sexo sin tabúes
A veces, lo más revolucionario es llamar a las cosas por su nombre. Y eso hace exactamente ¡Coño, un podcast!, una serie valiente y pedagógica de RNE Audio que rompe los silencios tradicionales sobre la sexualidad femenina. Dirigido y guionizado por Raquel Elices y Raquel M. Alonso, con la realización de Amparo Hernández, el podcast mezcla divulgación, entrevistas y humor para abordar temas como el orgasmo, el clítoris, la intersexualidad, la pornografía o el placer en la tercera edad.
Con una mirada feminista, inclusiva y sin tapujos, la serie -con capítulos de una duración de 20-25 minutos- se convierte en una herramienta indispensable para desaprender mitos, descubrir el cuerpo propio y ampliar la mirada sobre el deseo y la identidad.