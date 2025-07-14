'Infierno de plata' un 'The Wire' español que puedes escuchar en RNE Audio

La docuserie audiovisual ‘Lucía en la telaraña’ (RTVE Play, 2021 y 2024) es uno de los true crime más aclamados por la crítica y el público del último año. Ahora, RNE Audio, amplía la investigación de esta red criminal con el spin off sonoro ‘Infierno de plata’, un podcast narrativo producido por CAPA España en asociación con RTVE.

La investigación del crimen de Lucía Garrido destapó una serie de negocios ilegales en torno a la finca Los Naranjos, Alhaurín de la Torre (Málaga), donde se encontró el cadáver de Lucía. Durante más de dos horas se puede escuchar cómo en esta finca, donde el Seprona de la Guardia Civil de Málaga depositaba animales exóticos decomisados por las autoridades, operaban supuestos negocios ilegales hasta dos años después de la muerte de Lucía.

‘Infierno de plata’ se nutre de los testimonios de guardias civiles, infiltrados o narcotraficantes que narran los hechos, siempre en primera persona, y se hilvana sobre las escuchas policiales a las que fueron sometidas dos personas, en causas judiciales distintas: Manuel Alonso, dueño de Los Naranjos y expareja de Lucía Garrido, y el teniente Valentín Fernández, por entonces jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en Málaga.

Adolfo Moreno, periodista de investigación, guionista y responsable de Contenidos de CAPA España (Grupo iZen), ha escrito el podcast junto a Antonio Díaz Pérez, repitiendo el tándem de guionistas de la primera temporada de ‘Lucía en la telaraña’. Moreno afirma: “Creemos que gustará tanto a quienes hayan visto la serie audiovisual como a los que no, pero estoy seguro de que los que más disfrutarán serán los fans de la mítica ‘The Wire’, porque la base son pinchazos telefónicos”

Escucha los cuatro capítulos Infierno de plata Infierno de plata - El móvil de Manuel - 1 rne audio Infierno de plata Infierno de plata - Las muertes de Los Naranjos - 2 rne audio Infierno de plata Infierno de plata - El móvil de Valentín - 3 rne audio Infierno de plata Infierno de plata - Nuestro hombre en Melilla - 4 rne audio

Lucía en la telaraña: 5.669 días La docuserie original de RTVE Play Lucía en la telaraña, sobre el crimen de Lucía Garrido en 2008, es una de las más aclamadas de la plataforma. Un total de 5.669 días pasaron desde que Lucía Garrido apareció flotando en su finca Los Naranjos (Alhaurín de la Torre, Málaga) hasta que un jurado popular señaló a los culpables. Años de lucha por hacer justicia por parte de su hermana, su amiga, un guardia civil apartado o el Servicio de Asuntos Internos, entre otros. Descubre su historia en esta película documental que condensa en formato de thriller un caso calificado por el propio jefe de Asuntos Internos como "el paradigma de la corrupción policial". Lucía en la telaraña Lucía en la telaraña - 5.669 días (La película) El asesinato de Lucía Garrido genera la ‘Operación Telaraña’, una investigación que destapó corrupción policial y tráfico de animales, armas y drogas. rtve play El asesinato de Lucía, la lucha por obtener la verdad por parte de su hermana Rosa y el ex guardia civil Ignacio Carrasco, así como la posterior investigación de todo el entramado que rodeaba a la expareja de la víctima, y que impulsó el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil -denominada Operación Telaraña- han sido detalladas en las dos temporadas de la docuserie audiovisual ‘Lucía en la telaraña’ (RTVE Play, 2021 y 2024) La serie ha sido galardonada con el premio a mejor true crime del mundo en el World Media Festival de Hamburgo y a la mejor investigación periodística del año en España, a juicio de la Asociación de Periodistas de Investigación.