Así puedes llevar RNE Audio en el móvil este verano (aunque no tengas cobertura)

No hay nada como perderse en una cala escondida o recorrer un sendero en plena naturaleza. Pero cuando el móvil marca "sin servicio", muchos se dan cuenta de que se han quedado sin su banda sonora favorita. Este verano, que la falta de cobertura no te deje sin tus podcasts: con RNE Audio, puedes descargar tus episodios antes de salir de casa y escucharlos donde quieras, sin necesidad de conexión.

Solo tienes que entrar en la app de RNE Audio, elegir tu podcast favorito y pulsar el icono de descarga. Así de fácil. Los episodios quedarán guardados en tu dispositivo para que puedas acceder a ellos en modo avión, en mitad del campo o incluso en esos trenes que atraviesan túneles interminables. Desde crónicas sonoras hasta historias de ficción, pasando por entrevistas, reportajes o divulgación científica, RNE Audio pone a tu alcance horas de buen contenido, sin depender del Wi-Fi ni de los datos móviles. Este verano, escucha como y donde tú quieras.

Guía práctica paso a paso para descargar podcasts ¿Aún no tienes la app de RNE Audio? Tanto si la tienes descargada en tu móvil como si no, te explicamos la fórmula para poder tener tus episodios favoritos directamente en un móvil. Si ya has descargado la app desde Android o Apple, es tan sencillo como acceder o buscar el podcast que prefieras, a la derecha encontrarás un desplegable con tres puntitos dentro de un círculo. Solo debes clicar y acceder a la pestaña "descargar". De esta forma, el podcast pasará al almacenamiento de tu móvil o tablet. También puedes descargarlo desde el PC y enviartelo al dispositivo que eligas. Cómo descargar tus podcast favoritos de RNE Audio este verano

Ventajas de escuchar offline Ahorro de datos móviles y batería

de datos móviles y batería Libertad para escuchar en cualquier lugar y momento sin interrupciones

para escuchar en cualquier lugar y momento sin interrupciones Ideal para viajes largos en coche, tren, avión o incluso para relajarse en la naturaleza

Recomendaciones de podcasts para descargar Descubre historias fascinantes para explorar el mundo o la psicología humana, bucea en la historia, despéjate con un pódcast de humor o dale un repaso al cine. Esta selección por lo mejor de RNE Audio es una invitación a viajar con los oídos. Porque desconectar no siempre significa apagarse: a veces es simplemente cambiar de frecuencia. A continuación te recomendamos 8 podcast ideales para este verano: Los mejores podcast para escuchar este verano: ¡Tú eliges cuál metes en la maleta! RNE AUDIO