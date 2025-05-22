El podcaster Molo Cebrián lleva 'Así somos' a Estación podcast: psicoaprendizajes, psicología social y archivo sonoro
- Molo Cebrián y Luis Muiño ganan el premio IMPACTO por su podcast Así somos en RNE Audio
- Conócelos y disfruta del programa en directo este viernes, 23 de mayo, en Estación Podcast, ¡te contamos cómo!
¿Podemos descubrir quiénes somos a través de las emociones humanas? ¿Podemos hacerlo partiendo de hechos particulares y curiosidades históricas? La respuesta es sí y, además, de una forma amena, divertida con dos de los mejores comunicadores y podcaster de psicología del momento, Luis Muiño y Molo Cebrián, creadores del exitoso Entiende tu mente y que ahora triunfan con el podcast Así somos de RNE Audio. Ambos presentadores participan este viernes, 23 de mayo, en la IV edición de Estación Podcast.
Así somos se emitirá en directo, con un programa especial, este viernes desde la Serrerría Belga de Madrid. Puedes asistir, completamente gratis, para conocerlos en persona. El lugar sera en la Calle de la Alameda, 15. Puedes acceder aquí para más información.
Así Somos, premio IMPACTO en Estación Podcast
Después de entender nuestra mente y bucear por algunos conceptos de la psicología clínica, los divulgadores Molo Cebrián y Luis Muiño (mentes creativas detrás del exitoso Entiende tu mente) regresan con Así Somos, el nuevo podcast de psicología de RNE Audio. Doce episodios -que puedes escuchar ya al completo- una perspectiva social, este nuevo espacio sobre salud mental aborda nuestra forma de ser desde microaprendizajes. La buena acogida por parte de los oyentes de RNE Audio y en plataformas como Spotify le ha valido el reconocimiento del premio IMPACTO en la cuarta edición de Estación Podcast.
¿Te has preguntado alguna vez por qué eres (o somos) procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables? En Así somos, lo vas a descubrir. “Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos”, explica Molo Cebrián.
Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio (cada lunes, un nuevo capítulo).
Estación Podcast la gran referencia del audio en español
Durante la semana del 20 al 24 de mayo Madrid se ha convertido en la capital del podcast en español. El festival iberoamericano de creación sonora celebra su cuarta edición tras acoger a más de 12.000 personas en las tres anteriores. A lo largo de estos cuatro días la capital española es el epicentro del audio, con una intensa programación que reúne a las voces más influyentes del ecosistema del podcasting y la industria, tanto de España como de Iberoamérica.
Una de las grandes novedades de esta edición son los shows en directo en el Metro de Madrid. El vestíbulo de la estación de Moncloa acogerá los directos de Keep It Cutre (Keepers), de la mano de Amazon Music, y Podcast, el podcast (RNE Audio), mientras que la estación 'museo' de Chamberí será el escenario de Mimicidios (Podimo). Como en años anteriores el festival vuelve a otros centros culturales madrileños como CentroCentro, que presenta CentroCentro en podcast o Serrería Belga donde se podrá disfrutar del programa 'Así somos' de RNE Audio y presentado por Molo Cebrián.
En esta IV edición, Estación Podcast consolida su papel como referencia para el encuentro y la profesionalización del sector sonoro en español. La programación de 2025 incluye una amplia selección de mesas redondas, talleres y presentaciones centradas en los principales retos y oportunidades del mundo del podcast, con especial atención a la sostenibilidad económica, la innovación, la internacionalización y el desarrollo de nuevas narrativas.