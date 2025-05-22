El podcaster Molo Cebrián lleva 'Así somos' a Estación podcast: psicoaprendizajes, psicología social y archivo sonoro

¿Podemos descubrir quiénes somos a través de las emociones humanas? ¿Podemos hacerlo partiendo de hechos particulares y curiosidades históricas? La respuesta es sí y, además, de una forma amena, divertida con dos de los mejores comunicadores y podcaster de psicología del momento, Luis Muiño y Molo Cebrián, creadores del exitoso Entiende tu mente y que ahora triunfan con el podcast Así somos de RNE Audio. Ambos presentadores participan este viernes, 23 de mayo, en la IV edición de Estación Podcast.

Así somos se emitirá en directo, con un programa especial, este viernes desde la Serrerría Belga de Madrid. Puedes asistir, completamente gratis, para conocerlos en persona. El lugar sera en la Calle de la Alameda, 15. Puedes acceder aquí para más información.

Así Somos, premio IMPACTO en Estación Podcast Después de entender nuestra mente y bucear por algunos conceptos de la psicología clínica, los divulgadores Molo Cebrián y Luis Muiño (mentes creativas detrás del exitoso Entiende tu mente) regresan con Así Somos, el nuevo podcast de psicología de RNE Audio. Doce episodios -que puedes escuchar ya al completo- una perspectiva social, este nuevo espacio sobre salud mental aborda nuestra forma de ser desde microaprendizajes. La buena acogida por parte de los oyentes de RNE Audio y en plataformas como Spotify le ha valido el reconocimiento del premio IMPACTO en la cuarta edición de Estación Podcast. Molo Cebrián y Luis Muiño estrenan el podcast sobre salud mental y psicología 'Así Somos' en RNE Audio ¿Te has preguntado alguna vez por qué eres (o somos) procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables? En Así somos, lo vas a descubrir. “Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos”, explica Molo Cebrián. Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio (cada lunes, un nuevo capítulo).