Molo Cebrián y Luis Muiño estrenan el podcast sobre salud mental y psicología 'Así Somos' en RNE Audio

Así somos es el nuevo podcast de psicología de RNE Audio. Un nuevo espacio de los creadores del exitoso Entiende tu mente, Molo Cebrián y Luis Muiño, que vuelven al podcasting para abordar la salud mental desde otro punto de vista. Después de bucear durante años en conceptos de la psicología clínica y la salud mental, los divulgadores Molo Cebrián y el psicólogo Luis Muiño apuestan por una perspectiva social.

Este nuevo espacio sobre salud mental aborda nuestra forma de ser (como humanidad) desde microaprendizajes. Así Somos une historias reales y psicología, valiéndose del inmenso material del archivo sonoro de RTVE. ¿Te has preguntado alguna vez por qué eres (o somos) procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables? En Así somos, lo vas a descubrir. “Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos”, explica Molo Cebrián. Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio (cada lunes, un nuevo capítulo).

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