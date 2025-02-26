Molo Cebrián y Luis Muiño estrenan el podcast sobre salud mental y psicología 'Así Somos' en RNE Audio
- Así Somos propone un viaje para descubrir aquello que nos hace humanos
- Disfruta de un nuevo episodio, cada lunes, en RNE Audio
Así somos es el nuevo podcast de psicología de RNE Audio. Un nuevo espacio de los creadores del exitoso Entiende tu mente, Molo Cebrián y Luis Muiño, que vuelven al podcasting para abordar la salud mental desde otro punto de vista. Después de bucear durante años en conceptos de la psicología clínica y la salud mental, los divulgadores Molo Cebrián y el psicólogo Luis Muiño apuestan por una perspectiva social.
Este nuevo espacio sobre salud mental aborda nuestra forma de ser (como humanidad) desde microaprendizajes. Así Somos une historias reales y psicología, valiéndose del inmenso material del archivo sonoro de RTVE. ¿Te has preguntado alguna vez por qué eres (o somos) procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables? En Así somos, lo vas a descubrir. “Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos”, explica Molo Cebrián. Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio (cada lunes, un nuevo capítulo).
RNE Audio: podcast para todos los gustos
Así somos llega a la plataforma para tratar la psicología desde otro enfoque al que ya había en catálogo. Educando emociones ha estrenado su segunda temporada y en él, Yolanda Flecha y Juan Luis Martín nos ayudan a entender lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Desde la pandemia, la salud mental ocupa un hueco distinto en nuestras vidas, ha cobrado mucha importancia y estos programas ayudan. "Yo quiero creer que van en esa línea de acompañar, de sumar y, como os decía, de sacar del armario temas que hasta no hace mucho estaban al final de los cajones", explica Molo.
La plataforma no para de crecer y los últimos estrenos dejan claro que todos los gustos tienen cabida. Si te gusta sentir como el miedo te atraviesa, Terror en blanco es tu sitio. ¿Fan de Julio Iglesias? Hey! cumplirá tus expectativas y, sin salir de la música, en Las del Cadillac conocemos más de cerca a los músicos que ponen ritmo a nuestro día a día. Si te interesa o alguna vez has pensado "cartearte" con mentes del mal, nosotros lo hacemos por ti en Correspondencia criminal. Si en vez del mal te interesa el lado del bien, Las abogadas: la verdadera historia es la versión podcast de la serie que triunfa en TVE. Todo esto y mucho más en nuestra plataforma.